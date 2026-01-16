Advertisement
यूपी में 1086 करोड़ से बन रहा फोरलेन हाईवे, सीधे जुड़ेगा लखनऊ–वाराणसी और प्रयागराज–अयोध्या कॉरिडोर से

Amethi Pratapgarh Highway: प्रतापगढ़ से अमेठी, गौरीगंज होते हुए मुसाफिरखाना तक जाने वाले हाईवे के लिए बड़ी खुशखबरी है. 1086.3 करोड़ रुपये की लागत से 69.2 किलोमीटर लंबा यह मार्ग अब फोरलेन बनेगा. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:36 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
Amethi Pratapgarh Highway: अमेठी–प्रतापगढ़ हाईवे को फोरलेन बनाने के लिए 1086.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है.  इस महत्वाकांक्षी परियोजना से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.  निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और अब तक लगभग 10 प्रतिशत प्रगति दर्ज की जा चुकी है, जिससे लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है. 

69.2 किमी लंबा फोरलेन हाईवे
यह हाईवे कुल 69.2 किलोमीटर लंबा है, जिसे मौजूदा सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा.  चौड़ीकरण से वाहनों की गति बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.  परियोजना को अक्तूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लंबे समय की यातायात समस्या का समाधान होगा. 

प्रमुख कॉरिडोरों से सीधा कनेक्शन
यह हाईवे लखनऊ–वाराणसी और प्रयागराज–अयोध्या कॉरिडोर को आपस में जोड़ने का काम करेगा.  इससे उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों के बीच यात्रा आसान और तेज होगी.  व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार तेज होने की संभावना है. 

जाम से मिलेगी राहत, सफर होगा सुरक्षित
फोरलेन बनने से अमेठी, गौरीगंज, मुसाफिरखाना और आसपास के बाजार क्षेत्रों में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी.  वाहनों की आवाजाही सुचारु होने से समय की बचत होगी.  बेहतर सड़क, डिवाइडर और आधुनिक मानकों के कारण यात्रियों की सुरक्षा भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी. 

किसानों और स्थानीय लोगों को फायदा
इस परियोजना से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी.  खराब सड़क और जाम के कारण होने वाला नुकसान कम होगा.  साथ ही, गांवों और कस्बों की बेहतर कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान बनेगी, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी. 

बाईपास, ओवरब्रिज और टोल प्लाजा शामिल
परियोजना में तीन बाईपास, दो ओवरब्रिज और एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है.  सहजीपुर रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनने से फाटक पर लगने वाला जाम खत्म होगा.  बाबूगंज, ठेंगहा और टिकरिया में बाईपास से शहरों के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा. 

