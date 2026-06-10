अखिलेश ने क्या आरोप लगाया?

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ने एक्स पर लिखा... समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर' के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है. ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है. कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है. न्यायालय से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है. अखिलेश के इस पोस्ट के बाद यूपी में सियासत शुरू हो गई.