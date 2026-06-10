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अखिलेश पर बरसे योगी के मंत्री... राम मंदिर चढ़ावे की रकम चोरी होने के आरोपों पर पलटवार

Ayodhya Ram Mandir: अखिलेश यादव द्वारा अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की रकम गायब होन के आरोप पर योगी सरकार के मंत्री ने पलटवार किया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 10, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:47 PM IST
अखिलेश पर बरसे योगी के मंत्री... राम मंदिर चढ़ावे की रकम चोरी होने के आरोपों पर पलटवार
Image Credit: UP Minister Dharmveer Prajapati

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