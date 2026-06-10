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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या पहुंचे प्रदेश सरकार के होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने राम मंदिर में दान राशि चोरी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है. मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि विपक्ष सत्ता में आने की बेचैनी में इस तरह के आरोप लगा रहा है.
यूपी सरकार के मंत्री का पलटवार
धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले अयोध्या आकर यहां के विकास को देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस अयोध्या को समाजवादी पार्टी सरकार के समय छोड़ा गया था. आज उसकी दिव्यता और भव्यता पूरी दुनिया देख रही है. राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के दर्शन कर उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि अयोध्या किस तरह बदल चुकी है.
'अखिलेश सत्ता की राजनीत कर रहे'
मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि राम मंदिर में दान राशि को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि 500 वर्षों से अधिक लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और आज अयोध्या धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभर रही है. धर्मवीर प्रजापति ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल सत्ता की राजनीति कर रहे हैं.
'जनता सपा शासन काल देख चुकी है'
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का शासन देख चुकी है, जब प्रदेश में जातिवाद, माफियाराज, दंगे और कर्फ्यू आम बात हुआ करते थे. जनता अब विकास और सुशासन के साथ खड़ी है. बता दें कि पिछले दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गायब होने का खुलासा कर सनसनी फैला दी थी.
अखिलेश ने क्या आरोप लगाया?
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ने एक्स पर लिखा... समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर' के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है. ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है. कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है. न्यायालय से स्वत: संज्ञान लेने की मांग की है. अखिलेश के इस पोस्ट के बाद यूपी में सियासत शुरू हो गई.