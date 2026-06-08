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Ayodhya Encounter: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को बड़ी कामयाबी मिली है. एसटीएफ ने एक लाख से ज्यादा इनामी और कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. उस पर 1.90 लाख रुपये का इनाम था. बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में कुख्यात इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू को मार गिराया.
कहां हुई पुलिस और इनामी में मुठभेड़?
भानु प्रताप सिंह के खिलाफ त्या और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. उस पर कई जनपदों में कुल 1 लाख 90 हजार रुपये का इनाम घोषित था. उस पर आजमगढ़ से 1 लाख रुपये, अंबेडकरनगर से 50 हजार रुपये, गोरखपुर से 25 हजार रुपये और बस्ती से 15 हजार रुपये का इनाम था. भानु प्रताप सिंह गोरखपुर जनपद के ग्राम विधनापार, थाना बेलघाट का निवासी था. एसटीएफ और बदमाश के बीच यह मुठभेड़ अयोध्या जनपद के थाना महाराजगंज क्षेत्र में हुई, जिसमें बदमाश ढेर हो गया. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.
लखनऊ में शनि कश्यप का एनकाउंटर
उधर, लखनऊ के गाजीपुर इलाके में भी पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें शनि कश्यप नाम के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है. इस आरोपी को महिला से छेड़खानी के मामले में पुलिस पकड़ना चाहती थी. इसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा ने दी है. वहीं, हापुड़ में 1 जून को शहर के जाने-माने व्यापारी नरेंद्र अग्रवाल के घर पर हथियारबंद हमलावरों ने डकैती की थी. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई टीमों के साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया.
हापुड़ में एनकाउंटर में दो हमलावर घायल
आज सतरपुर देहात पुलिस द्वारा स्थापित चेकपॉइंट पर हमलावरों को देखा गया और उन्होंने सुल्तानपुर गांव की ओर भागने की कोशिश की. पीछा करने के दौरान हमलावरों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिससे गोलीबारी हुई और रोहित और साहिब आलम सहित दो हमलावर घायल हो गए. कुल पांच हमलावरों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से नकदी, गहने, एक चोरी की साइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया. घायलों को अस्पताल भेजा गया है और मामले की आगे जांच की जा रही है.