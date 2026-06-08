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कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप पुलिस एनकाउंटर में ढेर, एक लाख से ज्यादा था इनाम, 40 से ज्यादा दर्ज थे मुकदमे

Ayodhya Encounter: उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक लाख से ज्यादा इनामी और कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया है. भानु प्रताप के खिलाफ हत्या और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. वहीं, हापुर और लखनऊ में भी मुठभेड़ हुए हैं. जानिए पूरी डिटेल...

Written ByPooja Singh
Published: Jun 08, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:27 AM IST
कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप पुलिस एनकाउंटर में ढेर, एक लाख से ज्यादा था इनाम, 40 से ज्यादा दर्ज थे मुकदमे
Image Credit: सांकेतिक फोटो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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