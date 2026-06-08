कहां हुई पुलिस और इनामी में मुठभेड़?

भानु प्रताप सिंह के खिलाफ त्या और रंगदारी जैसे गंभीर मामलों में 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे. उस पर कई जनपदों में कुल 1 लाख 90 हजार रुपये का इनाम घोषित था. उस पर आजमगढ़ से 1 लाख रुपये, अंबेडकरनगर से 50 हजार रुपये, गोरखपुर से 25 हजार रुपये और बस्ती से 15 हजार रुपये का इनाम था. भानु प्रताप सिंह गोरखपुर जनपद के ग्राम विधनापार, थाना बेलघाट का निवासी था. एसटीएफ और बदमाश के बीच यह मुठभेड़ अयोध्या जनपद के थाना महाराजगंज क्षेत्र में हुई, जिसमें बदमाश ढेर हो गया. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.