वरिष्ठ पत्रकार नदीम सिद्दीकी बताते हैं

वरिष्ठ पत्रकार नदीम सिद्दीकी ने वर्तमान विधायक के वोट आधार को लेकर के बताते हुए कहा कि सदर विधायक को बहुत अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ी क्योंकि उनको विरासत में सब कुछ मिला है. पहली बार जब वह चुनाव 2017 में लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी और उनको गोंडा सदर से लोगों ने सदर विधायक बनाया है. पहले चुनाव के बाद जब दूसरा चुनाव जीते तो जो लड़ाई थी बहुत क्लोज हो गई. 2022 के चुनाव में मात्र 6000 वोटों से नहीं विजय हासिल हुई थी क्योंकि सपा के प्रत्याशी से लड़ाई बहुत क्लोज हुई है. हमें लग रहा है कि इस बार जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला रहेगा. अन्य विधानसभाओं की तरह गोंडा सदर विधानसभा में चुनाव कुछ अलग तरीके से होता है. यहां का चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर करता है यहां पर सभी जाति के लोग मिल जाते हैं. यहां पर व्यक्तिगत संबंध चुनाव में लोग अधिक देखते हैं अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं यह चीज यहां पर सामने आई है. बृजभूषण शरण सिंह मैनेजमेंट के आदमी माने जाते हैं पिछली बार बहुत क्लोज लड़ाई थी लेकिन फिर भी बृजभूषण अपने बेटे को चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे.