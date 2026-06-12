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दबदबा था, दबदबा है, क्या 2027 में भी रहेगा बृजभूषण के बेटे प्रतीक का दबदबा, जानें गोंडा की सदर सीट का राजनीतिक इतिहास

Gonda Sadar Seat Explainer: गोंडा की सदर विधानसभा सीट 2027 के चुनाव को लेकर काफी चर्चा में है क्योंकि इस सीट पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण दो बार से लगातार विधायक हैं लेकिन पूर्व में यहां विरोधी दलों का भी सिक्का चला है. पिछले चुनाव में तो पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के भतीजे बहुत ही कम अंतर से हारे थे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 12, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:15 PM IST
दबदबा था, दबदबा है, क्या 2027 में भी रहेगा बृजभूषण के बेटे प्रतीक का दबदबा, जानें गोंडा की सदर सीट का राजनीतिक इतिहास

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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