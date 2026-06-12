राज्य चुनें
अतुल कुमार यादव/गोंडा: उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों की बात करें तो गोंडा जिले की सदर विधानसभा सीट भी शामिल है. यह इसलिए चर्चित है क्योंकि पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह यहां से दूसरी भाजपा बार विधायक हैं और पूर्व सपा कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के भतीजे पूर्व सपा प्रत्याशी सूरज सिंह सामने है. यह विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बृजभूषण शरण ने कहा थी कि अगर प्रतीक भूषण चुनाव हार जाएंगे समझ लीजिए कि बीजेपी खत्म है इसके बाद 6699 वोटो से इनके बेटे को जीत मिली थी.
सदर सीट के लिए अभी से तैयारी शुरू
गोंडा की सदर विधानसभा सीट पर अब वर्तमान विधायक प्रतीक भूषण सिंह और पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह आमने-सामने है दोनों अपने-अपने दबदबे को दिखाने के लिए लगातार प्रयासरत है. जोर-सोर से आगामी द्वारा 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी अभी से ही जा रही है. 2022 के विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही वोटो से सपा प्रत्याशी सूरज सिंह को हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उसे हार के बाद वह अब दोगुनी मेहनत से आगामी चुनाव को लेकर के मेहनत कर रहे हैं. वहीं वर्तमान भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह भी आगामी चुनाव को लेकर के काफी तेज गति से मेहनत कर रहे हैं. ताकि पिछले 2022 के चुनाव में जो जीत का मार्जिन कम था वह बढ़ सके और पिता की जो विरासत है वह आगे भी चलती रहे और इस सीट पर इनका दबदबा कायम रहे.
प्रतीक भूषण सिंह और पूर्व सपा प्रत्याशी सूरज सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं. स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर गोली चलाने का भी आरोप था. हालांकि बाद में न्यायालय द्वारा बृजभूषण शरण सिंह को इस आरोप बरी भी किया गया है लेकिन फिर भी दोनों की पुरानी अदावत बरकरार है.
पूर्व और मौजूदा विधायक गिना रहे अपने काम
पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह पूर्व मंत्री पंडित सिंह द्वारा मंत्री और विधायक रहते हुए किए गए पूर्व कार्यों और उनके व्यवहार को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं तो वहीं सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह 2017 से लेकर के अब तक किए गए विकास कार्यों को लेकर और अपने पिता द्वारा बनाए गए संबंधों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं. इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में गोंडा सदर सीट पर कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतीक भूषण को यहां से 96528 वोट मिले थे जबकि दूसरे नंबर पर रहे सपा के सूरज सिंह को 89829 वोट मिले थे. मात्र 6699 वोटो से प्रतीक भूषण सिंह ने विजय हासिल की थी.
सपा-बसपा सदर सीट पर कोई जनाधार नहीं!
इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में इसलिए नहीं है. 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी का यहां से खाता नहीं खुला है. समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा है बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में इसलिए भी नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई बहुजन समाज पार्टी का मजबूत नेता नहीं है. एक समय ऐसा था जब पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार पंडित सिंह का इस पूरे जिले में दबदबा था चाहे वह ब्लॉक प्रमुख का पद हो या चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हो, चाहे कोई अन्य पद हो, सभी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था.
सदर विधानसभा सीट का प्राचीन इतिहास
इस विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो ये गोंडा सदर विधानसभा सीट राजधानी लखनऊ से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोंडा जिला भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से केवल 46 किलोमीटर दूर है. सदर विधानसभा सीट शहर की सीट है. गोंडा शहर को राजा देवी बख्श सिंह और बाबा दुःख हरण नाथ के नाम से जाना जाता है. कहा जाता है कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ की गायों का विचरण क्षेत्र होने के कारण इसे पहले गोनार्द कहा जाता था. जो आगे चलकर गोंडा हो गया
लखनऊ का असर
लखनऊ के करीब होने के कारण यहां की बोली,भाषा और रहन-सहन पर अवध का प्रभाव है. गोंडा में भाषा के लिहाज से देखें तो अवधी और खड़ी बोली का उपयोग किया जाता है. सदर विधानसभा में शहर में ही बाबा दुःख नाथ मंदिर है जहां पर कजरी तीज पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालु खुद जलाभिषेक लाइनों में लगा करके करते हैं. इसी लिए इस सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है. गोंडा सदर विधानसभा और पूरे जिले में आजादी के बाद से राजनीतिक क्षितिज पर मनकापुर राजघराने का दबदबा रहा है लेकिन अब वह दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है.
राजनीतिक रूप से काफी जागरूक मतदाता
आजादी बाद से राम मंदिर आंदोलन के उफान पर पहुंचने तक गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का बोलबाला रहा है. हालांकि साल 1957 के चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार को भी विजयश्री मिली थी. यहां के मतदाताओं की राजनैतिक चेतना जागृत रही है. गोंडा के मतदाताओं ने लगभग हर पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है चाहे वह कांग्रेस हो, जनसंघ हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर चाहे सपा या बसपा या फिर बीजेपी रही हो, सभी पार्टियों को यहां की जनता ने काम करने का मौका दिया है.
क्या कहते हैं पूर्व के चुनावी आंकड़े
पूर्व में इस विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रघुराज उपाध्याय (1980,1985 और 1989) ने जीत की हैट्रिक लगाई थी. यहां से कांग्रेस के टिकट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ईश्वर शरण सिंह (1962 और 1967),जनसंघ के टिकट पर बाबू त्रिवेणी सहाय (1968, 1974), जनता पार्टी के टिकट पर फजलुल बारी उर्फ बन्ने भाई (1977),भाजपा के टिकट पर तुलसीदास राय चंदानी (1991 और 1993), सपा के टिकट पर विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह (1996, 2002 और 2012), बसपा के टिकट पर जलील अहमद खां (2007) निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे है.
सपा का भी खूब बोलबाला रहा
लेकिन 2012 चुनाव में सपा के पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह ने बाजी मारी और यहां से जीत करके विधायक के साथ-साथ पहले राज्य और फिर कैबिनेट मंत्री भी बने थे. हालांकि कोरोना कॉल में निधन होने के बाद अब उनके भतीजे सूरज सिंह पूर्व मंत्री विनोद कुमार पंडित सिंह की विरासत को संभाल रहे हैं और उनकी सीट पर जीतने का प्रयास कर रहे हैं.
2017 से भाजपा का दबदबा
वर्ष 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बड़े पुत्र प्रतीक भूषण सिंह पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़े और उन्होंने पूर्व मंत्री पंडित सिंह को करारी हार दी थी. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह चुनावी मैदान में आए जहां सूरज सिंह को भी हरा करके दूसरी बार प्रतीक भूषण सिंह ने 2022 में 6699 वोटों से जीत हासिल की है.
सदर सीट के जातीय समीकरण
गोंडा सदर विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या करीब 4 लाख 15 है जिसमें 2 लाख 81 हजार 247 मतदाता हैं. सदर विधानसभा क्षेत्र में अनुमानित जातीय समीकरण में यह क्षेत्र ब्राह्मण,मुस्लिम और कुर्मी मतदाता बाहुल्य है, जिसमें ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या थोड़ा बहुत कम ज्यादा है. गोंडा सदर विधानसभा में 70 हजार मुस्लिम,65 हजार ब्राह्मण,70 हजार ओबीसी,30 हजार ठाकुर एवं 46 हजार अन्य जाति के मतदाता है. यहां निर्णायक भूमिका में मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के मतदाता जीत हार में होते हैं. इसके साथ ही साथ बैकवर्ड मतदाताओं की भी संख्या निर्णायक भूमिका में होती है. जिस तरफ मुस्लिम और ब्राह्मण समाज के मतदाता चले जाते हैं उसे पार्टी की सदर विधानसभा में जीत होती है, लेकिन यहां पर वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता है बल्कि चेहरे के आधार पर चुनाव हो रहा है.
वरिष्ठ पत्रकार नदीम सिद्दीकी बताते हैं
वरिष्ठ पत्रकार नदीम सिद्दीकी ने वर्तमान विधायक के वोट आधार को लेकर के बताते हुए कहा कि सदर विधायक को बहुत अपनी पहचान नहीं बतानी पड़ी क्योंकि उनको विरासत में सब कुछ मिला है. पहली बार जब वह चुनाव 2017 में लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी और उनको गोंडा सदर से लोगों ने सदर विधायक बनाया है. पहले चुनाव के बाद जब दूसरा चुनाव जीते तो जो लड़ाई थी बहुत क्लोज हो गई. 2022 के चुनाव में मात्र 6000 वोटों से नहीं विजय हासिल हुई थी क्योंकि सपा के प्रत्याशी से लड़ाई बहुत क्लोज हुई है. हमें लग रहा है कि इस बार जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला रहेगा. अन्य विधानसभाओं की तरह गोंडा सदर विधानसभा में चुनाव कुछ अलग तरीके से होता है. यहां का चुनाव व्यक्तिगत संबंधों पर निर्भर करता है यहां पर सभी जाति के लोग मिल जाते हैं. यहां पर व्यक्तिगत संबंध चुनाव में लोग अधिक देखते हैं अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं यह चीज यहां पर सामने आई है. बृजभूषण शरण सिंह मैनेजमेंट के आदमी माने जाते हैं पिछली बार बहुत क्लोज लड़ाई थी लेकिन फिर भी बृजभूषण अपने बेटे को चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे.
सीट पर सामाजिक समीकरण हावी
सामाजिक समीकरण को लेकर के कहा कि यहां पर आखिरी में लड़ाई सीधी होती है. सपा से अगर इस बार सूरज सिंह और प्रतीक भूषण दोनों आमने-सामने आते हैं तो फिर लड़ाई आमने-सामने की होगी. ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज यहां पर निर्णय भूमिका में रहता है कोर वोट समाजवादी पार्टी को मुस्लिम है.
2017 के बाद कितना विकास
2017 के बाद बहुत ज्यादा विकास तो यहां पर नहीं दिखाई देता है लेकिन कुछ काम यहां पर हुआ है जैसे कुछ ओवर ब्रिज जो जरूरी थे वह बन गए हैं. कुछ बन रहे है. यहां जिला मुख्यालय पर बने पार्कों की स्थिति बड़ी खराब है. घोषणा लड़ाई हुई थी कि इको पार्क बनेगा लेकिन कुछ बना नहीं है.