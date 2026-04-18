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यूपी में तपिश का कहर! अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में लू का अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा कल का मौसम

Ayodhya weather today: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और उमस की चपेट में है, जहां अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. ऐसें में आइए जानते हैं कैसा रहेगा कल अयोध्या समेत पूरे यूपी का मौसम... 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 18, 2026, 06:35 PM IST
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फाइल फोटो
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Ayodhya weather today:  उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और उमस की दोहरी मार झेल रहा है. अप्रैल में ही जेठ जैसी तपिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि बुंदेलखंड के झांसी और बांदा में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा है. ऐसे हालात में लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

अयोध्या में बढ़ रही है गर्मी
अयोध्या सहित आसपास के क्षेत्रों में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है, जबकि रात में भी राहत नहीं मिल रही. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने की संभावना जताई गई है.

अयोध्या में गेहूं की कटाई तेज
अयोध्या के तारुन क्षेत्र में मौसम साफ रहने से गेहूं की मड़ाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने और लगातार धूप निकलने से किसानों को काफी राहत मिली है, जिससे लगभग 70 प्रतिशत मड़ाई का काम पूरा हो चुका है.

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कैसा रहेगा कल अयोध्या का मौसम
अयोध्या में कल मौसम साफ और धूप वाला रहेगा. अधिकतम तापमान लगभग 44° डिग्री और न्यूनतम 28° डिग्री रहने की संभावना है. हवाएं सामान्य गति से चलेंगी. तेज गर्मी और लू को देखते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. 

कल का मौसम कैसा रहेगा?
मौसम विभाग के अनुसार, पूरे उत्तर प्रदेश में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है. लगभग 16 जिलों में तापमान पहले ही 40 डिग्री पार कर चुका है और अगले 2 दिनों में इसमें 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी संभव है. हालांकि, पश्चिमी यूपी में आंशिक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है. इसके अलावा एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है, जिससे कुछ इलाकों में तेज हवाएं, गरज और आंधी देखने को मिल सकती है. लेकिन फिलहाल भारी बारिश के कोई संकेत नहीं हैं. 

और  पढे़ं: बुंदेलखंड में सूरज बना ‘गर्मी का बादशाह’, बांदा में 45°C तक पहुंचा पारा, जानिए कैसा रहेगा रविवार का मौसम
 

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