अयोध्या में बढ़ेगा सर्दी का कहर, रातें ठंडी, कोहरे की चादर ओढ़ेगा शहर, पारा गिरेगा 4 डिग्री तक!

Ayodhya weather Today: रामनगरी में अक्टूबर के अंत के साथ धीरे-धीरे ठंड का असर महसूस हो रहा है. आज यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 20.5°C रिकॉर्ड हुआ. सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ़ रहा. हवा की गति बेहद कम, 0.4 कि.मी./घंटा रही, और दिशा उत्तर-पश्चिमी रही.

आर्द्रता और हवा

आज सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 89% और न्यूनतम 62% रही. हल्की ठंड के बीच वातावरण नमी से भरा रहा. हवा की गति कम होने के कारण कोहरा जल्दी नहीं छंटा. ऐसे मौसम में सुबह और शाम को हल्का ठंडा अनुभव होता है. वहीं AQI 100 से अधिक है, जो अस्वस्थ श्रेणी में आता है. मुख्य प्रदूषक PM2.5 हैं, जो फेफड़ों में प्रवेश कर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

कल का मौसम

23 अक्टूबर को भी सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ़ रहेगा. अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 20°C रहने का अनुमान है. सापेक्षिक आर्द्रता 90% से घटकर 70% तक होगी. हवा की गति हल्की और मौसम ठंडा-गुलाबी अनुभव कराएगा. वहीं इस महिने में पारा 4 डिग्री तक गिरने की संभावना बताई गई है. उससे सर्दी का सितम देखने को मिल सकता है.

प्रदेश में मौसम की कल की स्थिति

उत्तर प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है जबकि कुछ हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रह सकता है और हल्की ठंड का असर जारी रहेगा.

