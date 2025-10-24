अयोध्या में दस्तक दे रही है गुलाबी ठंड, अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम ले रहा करवट, जानें कैसा रहेगा शनिवार का हाल

Ayodhya weather: अयोध्या में अब धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है. अक्टूबर के आखिरी दिनों में सुबह-सुबह ठिठुरन और हल्का कोहरा लोगों को ठंड का अहसास कराने लगा है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा शनिवार का मौसम...
Ayodhya weather Today: रामनगरी में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. सुबह-सुबह हल्की ठंड और कोहरा लोगों को सर्दियों की दस्तक का अहसास करा रहा है. दिन में धूप हल्की गर्माहट देती है, लेकिन शाम होते ही ठंडक बढ़ने लगती है. मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर के अंत तक सर्दी और तेज़ महसूस होने लगेगी.
रामनगरी में आज का तापमान और हालात
24 अक्टूबर को अयोध्या का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री दर्ज किया गया. सुबह के समय घना कोहरा और हल्की धुंध छाई रही, जबकि दोपहर में धूप खिली रही. शाम के समय ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया. हवा की गति करीब 0.9 किमी प्रति घंटे रही और दिशा उत्तर-पश्चिमी रही.
रामनगरी में कल का मौसम पूर्वानुमान
25 अक्टूबर को अयोध्या का तापमान लगभग 30 डिग्री अधिकतम और 19 डिग्री न्यूनतम रहने की संभावना है. सुबह कोहरे या धुंध की चादर शहर को ढक सकती है. हालांकि बारिश की संभावना बहुत कम है. दिन में हल्की धूप रहेगी और शाम के समय ठंड का असर महसूस होगा. कुल मिलाकर मौसम सुहावना रहेगा.
यूपी के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, यूपी के कई जिलों में मौसम में बदलाव दिख रहा है. ललितपुर, पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. जहां बारिश नहीं होगी, वहां भी ठंडी हवाएं और बादलों की हल्की मौजूदगी से मौसम खुशनुमा रहेगा.
