UP के इस जिले में दौड़ेंगी डबल डेकर बस, एयरपोर्ट जैसे बन रहे Bus Station; मिलेगी हाईटेक सुविधा

Amethi Double Decker Buses: उत्तर प्रदेश के एक और जिले को डबल डेकर बस का तोहफा मिला है. इसका ऐलान योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कर दिया है. पिछले तीन महीने से अमेठी से सुल्तानपुर और प्रयागराज के लिए इलेक्ट्रिक बसें चल रही है. जानिए क्या होगा अब खास? 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:45 AM IST
सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Amethi Double Decker Buses: यूपी के एक और जिले में डबल डेकर बस फर्राटा भरने वाली है. जिससे लोगों का सफर आसान हो जाएगा. यह जिला कोई और नहीं, बल्कि अमेठी है. जिसे लेकर योगी सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने घोषणा कर दी है. जिले में न सिर्फ डबल डेकर बस चलेंगी, बल्कि एयरपोर्ट जैसे बस स्टेशन भी बन रहे हैं.

रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण
दरअसल, अमेठी जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष और उद्योगपति राजेश कुमार अग्रहरि उर्फ राजेश मसाला के घर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस एक निजी कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह भी शामिल होने पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने बताया कि 2024 में जनपद मुख्यालय गौरीगंज में रोडवेज बस स्टेशन के निर्माण हेतु घोषणा की गई थी, जिसके लिए लगातार जमीन देखी जा रही है. कई जमीनों को देखा गया है, उसी में से एक जमीन जल्द ही फाइनल होगा.

अमेठी में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल
जमीन फाइनल होने के बाद बस स्टेशन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि अमेठी का कस्बे का बस स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ है. मैं यहां पर इलेक्ट्रिक बसें चलवा रहा हूं. पिछले 3 महीने से अमेठी से सुल्तानपुर और प्रयागराज के लिए इलेक्ट्रिक बसें चल रही है. यह अभी ट्रायल पर चलाई जा रही है. हम अमेठी और सुल्तानपुर में चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं. इन बसों के चलने से प्रदूषण नहीं होगा जिससे पर्यावरण भी संतुलित रहेगा.

जल्द चलेगी डबल डेकर बसें 
परिवहन मंत्री के मुताबिक, डबल डेकर बसें आ चुकी हैं. जिसमें एक साथ 66 लोग बैठकर सफर कर पाएंगे. इस बस की ऊंचाई ज्यादा है, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है कि रास्ते में कोई तार या पेड़ ना हो. इसके बाद उस बस को भी अमेठी से अयोध्या प्रयागराज और वाराणसी के लिए चलाया जाएगा. यहां एयरपोर्ट की तर्ज पर 23 बस स्टेशन बन रहे हैं. 54 अन्य बस स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाने के लिए बहुत जल्द टेंडर जारी होगा, जिसमें अमेठी का भी बस स्टेशन शामिल है. 

