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'राजनीति करने वालों को भुगतने होंगे दुष्परिणाम, सबूत हैं तो जांच अधिकारियों को दें'...राम मंदिर विवाद पर बोले VHP प्रवक्ता सुरेंद्र जैन

उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी केस में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों की मंजूरी के बाद सियासत गरमा गई है. विपक्षी दलों के नेता और विश्व हिंदू परिषद के बीच तीखे वार पलटवार किए जा रहे है।

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 07, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:48 AM IST
'राजनीति करने वालों को भुगतने होंगे दुष्परिणाम, सबूत हैं तो जांच अधिकारियों को दें'...राम मंदिर विवाद पर बोले VHP प्रवक्ता सुरेंद्र जैन
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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