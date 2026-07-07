'राजनीति करने वालों को भुगतने होंगे दुष्परिणाम, सबूत हैं तो जांच अधिकारियों को दें'...राम मंदिर विवाद पर बोले VHP प्रवक्ता सुरेंद्र जैन

आरोप निराधार, तथ्य हैं तो जांच अधिकारियों को दिखाएं

VHP प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी के पास कोई तथ्य या साक्ष्य हैं तो वे जांच अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करें, न कि समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें.