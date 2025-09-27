Advertisement
Ayodhya

गोंडा में प्रेम की जीत, मंदिर में हुई अनोखी शादी, गांववाले बने गवाह

Gonda News: गोंडा जिले में एक अनोखा प्रेम विवाह संपन्न हुआ. जहां पर 20 वर्षीय सोनू मौर्या और 19 वर्षीय निशा मौर्य ने अपनी मोहब्बत को सामाजिक स्वीकृति दिलाते हुए राम जानकी मंदिर में शादी की. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 08:32 PM IST
Gonda News
Gonda News

Gonda News/अतुल कुमार यादव:  उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्रेम की अद्भुत कहानी ने सबको भावविभोर कर दिया.  जहां  राम-जानकी मंदिर में 20 वर्षीय सोनू मौर्या और 19 वर्षीय निशा मौर्या की शादी उनके परिजनों द्वारा ग्रामीणों की मौजूदगी में कराई गई. 

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला खोड़ारे थाना क्षेत्र के राम गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के अनुसार, दोनों का कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे अक्सर फोन पर बात करते थे. लड़की के परिजनों को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने प्रेमी के परिवार से बातचीत की और आपसी समझौते के बाद आज दोनों को राम गांव स्थित राम जानकी मंदिर में शादी के लिए लाया गया.

ग्रामीणों ने शादी की पूरी प्रक्रिया का गवाह बनते हुए वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ने मंदिर के बाहर जयमाला पहनाई और सिंदूर भरते हुए विवाह की रस्में निभाईं. इसके बाद मंदिर के अंदर भगवान राम और माता जानकी को साक्षी मानकर विवाह संपन्न हुआ.

शादी के दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने बिना बुलाए आकर इस खुशी के मौके का आनंद लिया. विवाह संपन्न होने के बाद दोनों ने एक-दूसरे के माता-पिता का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. यह विवाह स्थानीय लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव रहा और प्रेम के सामाजिक रूप से स्वीकार्य होने का प्रतीक बन गया.

gonda news

Trending news

Ayodhya news
