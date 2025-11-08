Advertisement
Ayodhya

विवाह पंचमी कब है? क्यों इस दिन शादी करने से बचते हैं लोग

Vivah Panchami 2025:  विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था. अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है और जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली. यहां विवाह पंचमी को भव्य रूप से मनाया जाता है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:35 PM IST
Vivah Panchami 2025

Vivah Panchami 2025: भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था. इसी तिथि पर भगवान राम और माता सीता विवाह के बंधन में बंधे थे. यही वजह है कि इसी तिथि को हर साल उनकी विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. इसे विवाह पंचमी के नाम से मनाया जाता है. आइये जानते हैं इस बार विवाह पंचमी कब है?. 

विवाह पंचमी कब है?
हिंदू कैलेंडर के मुताबिक, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी की शुरुआत 24 नवंबर 2025 को रात 9 बजकर 22 मिनट पर होगा और 25 नवंबर को रात 10 बजकर 56 मिनट पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, 25 नवंबर को विवाह पंचमी मनाया जाएगा. 

विवाह पंचमी पर क्यों नहीं होती शादी?
विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था. विवाह के बाद उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ा. जैसे 14 साल का वनवास और माता सीता को अग्निपरीक्षा और परित्याग जैसी पीड़ाएं सहनी पड़ीं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विवाह पंचमी के दिन विवाह करने वाले जोड़ों को राम-सीता की तरह ही जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है.

अयोध्या और जनकपुर का विशेष महत्व 
अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है और जनकपुर माता सीता की जन्मस्थली. यहां विवाह पंचमी को भव्य रूप से मनाया जाता है. भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों को पहले सजाएं और फिर दीप जलाकर फल, फूल और मिठाई अर्पित करें. उसके बाद रामचरितमानस का पाठ करें.

Vivah Panchami 2025

