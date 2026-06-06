क्या बोले जामो कोतवाली निरीक्षक?

मृतका के पति ओमप्रकाश ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत बिना देरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो ले जाया गया, जहां डाक्टर्स ने कमलेश कुमारी और आशी को मृत घोषित कर दिया. जबकि, गंभीर रूप से घायल दीपांशु को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. जामो कोतवाली निरीक्षक विनोद सिंह का कहना है कि हादसा मिट्टी की दीवार गिरने के कारण हुआ है. अस्पताल से मिले डेथ मेमो के आधार पर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.