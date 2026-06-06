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अमेठी में भरभराकर गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर मां-बेटी की दर्दनाक मौत; बेटा गंभीर

Amethi Wall Collapse: अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है. यहां मिट्टी के मकान की दीवार गिरने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हादसे में एक मासूम गंभीर रूप से घायल है. जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन ने मदद का आश्वासन दिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 06, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:58 AM IST
अमेठी में भरभराकर गिरी कच्ची दीवार, मलबे में दबकर मां-बेटी की दर्दनाक मौत; बेटा गंभीर
Image Credit: Amethi Wall Collapse

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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