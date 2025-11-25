Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

राम मंदिर में अब तक सबसे ज्यादा पैसा किसने किया दान? देखें दानदाताओं की पूरी लिस्ट

 Ram Mandir Ayodhya News:  अयोध्या में आज पीएम मोदी विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त में राम मंदिर के शिखर पर 22×11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे।मंदिर को अब तक 5,500 करोड़ से अधिक दान मिले हैं, जिनमें मोरारी बापू, हीरा कारोबारियों और अंबानी का बड़ा योगदान शामिल है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 25, 2025, 12:27 PM IST
Ram Mandir Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है. राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा ध्वज फहराएंगे.  यह कार्यक्रम श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के पावन अभिजीत मुहूर्त में सम्पन्न होगा. ध्वजारोहण के लिए तय शुभ समय दोपहर 11:58 बजे से 12:30 बजे तक का है.प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुँच चुके हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग मौजूद रहेंगे।

प्राण प्रतिष्ठा से अब तक दान की बरसात
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के दिन से ही राम मंदिर के लिए देश–विदेश से दान की बाढ़ आ गई थी.  श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अब तक राम भक्त 5,500 करोड़ रुपये से अधिक दान दे चुके हैं.  केवल जनवरी 2024 के दो दिनों में ही 3.17 करोड़ रुपये जमा हुए थे. 

सबसे बड़ा दान: मोरारी बापू ने दिया 18.6 करोड़
ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू राम मंदिर के सबसे बड़े दानदाता रहे हैं.  उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 11.3 करोड़ रुपये दिए.  इसके साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में उनके अनुयायियों ने अतिरिक्त 8 करोड़ रुपये जुटाए. इस तरह कुल दान राशि 18.6 करोड़ रुपये तक पहुंची.

हीरा कारोबारी का 101 किलो सोना, कीमत 68 करोड़
सूरत के प्रसिद्ध हीरा कारोबारी दिलीप कुमार वी. लक्षी और उनके परिवार ने मंदिर के लिए 101 किलो सोना दान किया. बाज़ार मूल्य के अनुसार इसकी कीमत करीब 68 करोड़ रुपये बताई जाती है.दान किए गए सोने का उपयोग मंदिर के दरवाजों, गर्भगृह, त्रिशूल, डमरू और स्तंभों की सजावट में किया गया है।

अंबानी, बिजनेसमैन और संस्थाओं का बड़ा योगदान
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 2.51 करोड़ रुपये का दान दिया था.गुजरात के गोविंद भाई ढोकलिया और सूरत के एक अन्य हीरा कारोबारी गोविंद भाई ने 11–11 करोड़ रुपये का दान दिया. पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपये और ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मुकेश पटेल ने 11 करोड़ का डायमंड क्रॉउन दान किया

देशभर के लोगों ने बढ़–चढ़कर दिया योगदान
2022 में फंडिंग कैंपेन शुरू होते ही पहले दिन 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि दान में आई. इसके बाद देश के हजारों भक्तों ने अपनी आस्था के अनुसार योगदान देकर इस ऐतिहासिक मंदिर को भव्य स्वरूप देने में प्रमुख भूमिका निभाई.

ram mandir ayodhya news

