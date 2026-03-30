छोटे से गांव का लड़का बना SDM, जानें कौन हैं आयुष पांडे? UPPCS परीक्षा में बने टॉपर

राहुल शुक्ला/अमेठी: अमेठी के आयुष पांडे ने कमाल कर दिया है. आयुष ने यूपी PCS परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर जनपद का नाम रोशन किया है. आयुष के घर बड़ी संख्या में लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं. आइए जानते हैं कौन हैं यूपी पीसीएस परीक्षा में 10वीं रैंक लाने वाले आयुष पांडे?...

कौन हैं आयुष पांडे?

जानकारी के मुताबिक, संग्रामपुर के डेहरा गांव के रहने वाले आयुष पांडे के पिता की साल 2010 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी. पिता की मौत के बाद आयुष टूट से गए थे. हालांकि, उनकी मां ने संभाला. उनकी मां प्रयागराज में अध्यापिका हैं. उन्होंने ही आयुष का पालन पोषण कर पढ़ाया लिखाया. आयुष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की. इसके बाद प्रतापगढ़ आ गए. फिर उच्च शिक्षा के लिए वह प्रयागराज पहुंच गए.

आयुष 10वीं रैंक हासिल कर बने एसडीएम

प्रयागराज में ग्रेजुऐशन की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आयुष दिल्ली चले गए. आयुष ने दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की. आयुष ने UPPCS परीक्षा 2024 में 10वीं रैंक हासिल की है. उनका चयन एसडीएम पद पर हुआ है. आयुष का छोटा भाई भी दिल्ली में रहता है. वह रेलवे में नौकरी करता है. आयुष के एसडीएम बनने के बाद गांव में खुशी का माहौल है.

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2 अप्रैल को घर आएंगे आयुष

घर वालों ने बताया कि आयुष 2 अप्रैल को डेहरा गांव आएंगे. आयुष पांडे की सफलता के बाद परिवार वालों ने एक दूसरों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है. घर पर आसपास के गांव के अलावा रिश्तेदारा भी बधाई देने पहुंच रहे हैं. आयुष ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ यह उपलब्धि हासिल की है. उनकी सफलता का श्रेय उनकी मां के सहयोग और मार्गदर्शन को भी दिया जाता है.

नायब तहसीलदार बनीं स्नेहा

अमेठी के कुड़वा डालव गांव की रहने वाली स्नेहा ने अपने चौथे प्रयास में नायब तहसीलदार बन गई हैं. स्नेहा ने यूपी पीसीएस परीक्षा में 92वीं रैंक हालिस की हैं. स्नेहा के पिता वर्तमान में हरियाणा में राजकीय इंटर कॉलेज में प्राचार्य हैं. स्नेहा खुद सुल्तानपुर जिले के धम्मौर स्थित हनुमत इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान की प्रवक्ता हैं. स्नेहा चार बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनके एक चचेरे भाई उमेश कुमार शुक्ला हैं. स्नेहा की मां हाउसवाइफ हैं.

2025 में हुई थी शादी

स्नेहा की शादी गौरीगंज तहसील क्षेत्र के पंडरी गांव के रहने वाले विपुल पांडेय के साथ नवंबर 2025 में हुई थी. इनके पति सहायक अध्यापक हैं. स्नेहा की प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई और उन्होंने एक से छह तक की पढ़ाई आसपास के ही स्कूलों में की. 7 से 12वीं तक की शिक्षा उनकी हरियाणा में पिताजी के पास रहकर की. इसके बाद वह अमेठी लौट आईं. यहां उन्होंने आरआरपीजी कॉलेज अमेठी से ग्रेजुएशन किया. केएनआई कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

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