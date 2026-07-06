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कौन हैं चंपत राय? जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए छोड़ दी थी नौकरी, अब चढ़ावा चोरी विवाद के बीच गंवाया ट्रस्ट महासचिव का पद

Who is Champat Rai: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का नाम शुरू से ही सामने आ रहा है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 06, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:14 PM IST
कौन हैं चंपत राय? जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए छोड़ दी थी नौकरी, अब चढ़ावा चोरी विवाद के बीच गंवाया ट्रस्ट महासचिव का पद
Image Credit: Champat RaiSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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