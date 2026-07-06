/कौन हैं चंपत राय? जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए छोड़ दी थी नौकरी, अब चढ़ावा चोरी विवाद के बीच गंवाया ट्रस्ट महासचिव का पद

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Champat Rai Biography: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चल रही है. बैठक में चढ़ावा चोरी मामले में घिरे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. पूरे मामला सुर्खियों में आने के बाद से चंपत राय के नाम की खूब चर्चा रही है. अब चंपत राय ने ट्रस्ट का महासचिव पद गंवा दिया है. आइए जानते हैं कौन हैं चंपत राय?...
कौन हैं चंपत राय?
जानकारी के मुताबिक, चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को यूपी के बिजनौर के नगीना तहसील में हुआ है. चंपत राय के पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे. उनकी मां का नाम सावित्री देवी है. चंपत राय 10 भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर हैं. चंपत राय शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद कैमिस्ट्री में उच्च शिक्षा प्राप्त की. इसके बाद वह धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए.
राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई
चंपत राय बचपन से ही संघ के विचारों से प्रभावित थे. यही वजह रही कि वह आरएसएस से जुड़ गए थे. आपातकाल के समय वह जेल भी गए. जेल से छूटने के बाद चंपत राय ने डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन गए. संघ के प्रचारक भी रहे. इतना ही नहीं राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. 1991 में संघ ने उन्हें अयोध्या भेजा था और राम मंदिर आंदोलन की पूरी तैयारी की थी.
चंपत राय ने शादी नहीं की
राम मंदिर आंदोलन के बाद चंपत राय को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया. 2002 उन्हें अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री बनाया गया. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय महामंत्री भी बनाए गए. चंपत राय ने आजीवन शादी न करने का फैसला किया. चंपत राय को राम मंदिर आंदोलन का 'एनसाइक्लोपीडिया' और 'रामलला का पटवारी' भी कहा जाता है.