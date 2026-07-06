/कौन हैं चंपत राय? जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए छोड़ दी थी नौकरी, अब चढ़ावा चोरी विवाद के बीच गंवाया ट्रस्ट महासचिव का पद

राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका​ निभाई

चंपत राय बचपन से ही संघ के विचारों से प्रभावित थे. यही वजह रही कि वह आरएसएस से जुड़ गए थे. आपातकाल के समय वह जेल भी गए. जेल से छूटने के बाद चंपत राय ने डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद आरएसएस के सक्रिय सदस्य बन गए. संघ के प्रचारक भी रहे. इतना ही नहीं राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. 1991 में संघ ने उन्हें अयोध्या भेजा था और राम मंदिर आंदोलन की पूरी तैयारी की थी.