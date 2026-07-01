/अयोध्या में 2.5 करोड़ का आलीशान बंगला, लखनऊ से नोएडा तक प्लॉट, ट्रस्ट में आते ही कैसे बढ़ता गया डॉ. अनिल मिश्रा का रसूख?

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Who is Anil Mishra: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को लेकर नए—नए खुलासे हो रहे हैं. एसआईटी की जांच में अभी तक डॉ. अनिल मिश्रा का अहम रोल निकलकर आ रहा है. आइए जानते हैं कौन है डॉ. अनिल मिश्रा?.
कौन है डॉ. अनिल मिश्रा
जानकारी के मुताबिक, अनिल मिश्र का जन्म साल 1958 में अंबेडकरनगर जिले के पतौना गांव में हुआ. उन्होंने बृजकिशोर होम्योपैथी कॉलेज से बीएचएमएस किया. उन्होंने आरएसएस में स्वयंसेवक के रूप में काम किया. वह संघ में सह प्रांत कार्यवाह के बाद अवध के प्रांत कार्यवाह के रूप में भी काम कर चुके हैं. सुल्तानपुर और गोंडा जिलों में वे होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं. सरकारी नौकरी के अंतिम दौर में उन्होंने उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद का दायित्व भी निभाया. मंदिर आंदोलन से जुड़े रहने और सरकारी नौकरी से वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त होने के बाद डॉ. मिश्रा ने खुद को पूरी तरह संघ के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया.
अनिल मिश्रा के पास मंदिर की ये जिम्मेदारी
अयोध्या में जिला कार्यवाह के रूप में कार्य किया. विजयादशमी, मकर संक्रांति और रक्षा बंधन जैसे प्रमुख कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन में होते थे. इसके बाद उन्हें विभाग कार्यवाह और फिर अयोध्या प्रांत का प्रांत कार्यवाह बनाया गया. डॉ. अनिल मिश्रा जब प्रांत कार्यवाह थे, तभी राम जन्मभूमि-विवादित ढांचा पर ऐतिहासिक फैसला आया. इसके बाद केंद्र सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया. इसमें उन्हें ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया.
प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान रहे
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में डॉ. अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया था. डॉ. अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी ने 7 दिन तक अनुष्ठान में भाग लिया. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद से ही ट्रस्ट के लोगों पर सवाल उठ रहे थे. इसको लेकर लगातार एक्शन की आवाज उठ रही थी. एसआईटी की जांच के बाद से चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जा रहा था.
सबसे पहले इस्तीफा सौंपा
इसी दबाव में शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे मंहत नृत्य गोपाल दास से सबसे पहले ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा मिले. उन्होंने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया. इसके करीब 1 घंटे बाद 11:00 बजे चंपत राय अकेले पहुंचे. उन्होंने भी महंत नृत्य गोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
5 साल से गांव में बन रहा लग्जरी घर
अनिल मिश्रा का घर अवधपुरी कॉलोनी अमानीगंज में मौजूद है. ट्रस्ट में आने के बाद से ही उनका घर बड़ा होता चला गया और अब यहां पर लिफ्ट लगाने की भी तैयारी चल रही है. इसका नया स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले चार-पांच सालों से इनका घर बनते देख रहे हैं. काम रुकता है और फिर शुरू हो जाता है.
करोड़ों का लग्जरी घर
अनिल मिश्रा का घर जिस जगह पर मौजूद है, वहां जमीन का रेट लगभग 8 से 10 हजार रुपये स्क्वायर फीट है. इनका मकान लगभग 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, उस हिसाब से घर की कीमत लगभग 2.5 करोड रुपये के आसपास है. अनिल मिश्रा की अन्य संपत्तियों की बात करें तो इनका पैतृक गांव अंबेडकर नगर के कटेहरी ब्लाक ग्राम पतौना में है. वहां भी इन्होंने कई बीघा जमीन खरीदी है. इसके साथ अयोध्या में भी जमीन खरीदी है और लखनऊ और नोएडा में भी कई प्लॉट लिए गए हैं.
अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव की तिकड़ी का दबदबा
मिली जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव की तिकड़ी ही दबदबा बनाए रहती थी. आपको बता दें कि मंदिर परिसर में कुल 800 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 600 संविदा पर हैं और 200 मंदिर के परमानेंट कर्मचारी हैं. ज्यादातर कर्मचारियों को अनिल मिश्रा द्वारा ही रखा गया, जिसमें से तमाम उनके करीबी रिश्तेदार और जानने वाले हैं. चंपत राय के बाद मंदिर का सारा काम अनिल मिश्रा ही देखते हैं. इसके अलावा मंदिर में स्टेट बैंक के लगभग 22 आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी काम करते हैं.
सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो मंदिर परिसर में लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जिसमें सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, सिविल डिफेंस, ssf और पीएसी शामिल है.
अयोध्या में प्राइवेट होम्योपैथिक क्लीनिक भी
अयोध्या के रिकाबगंज चौराहे पर पिछले 20 साल से अनिल मिश्रा का क्लीनिक मौजूद है, जोकि एक बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी वाला इलाका है. अनिल मिश्रा जब अपनी सरकारी नौकरी के दौरान गोंडा में पोस्टेड थे, तब वह अयोध्या में अपना प्राइवेट होम्योपैथिक क्लिनिक भी चलाते थे. ट्रस्ट में आने के बाद अनिल मिश्रा ने क्लीनिक पर बैठना बंद किया और उनके बेटे रवि मिश्रा क्लीनिक पर बैठने लगे. अभी भी इनका क्लीनिक लगातार चलता है. विवाद सामने आने के बाद से फिलहाल क्लीनिक बंद है.