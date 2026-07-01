/अयोध्या में 2.5 करोड़ का आलीशान बंगला, लखनऊ से नोएडा तक प्लॉट, ट्रस्ट में आते ही कैसे बढ़ता गया डॉ. अनिल मिश्रा का रसूख?

अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव की तिकड़ी का दबदबा

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव की तिकड़ी ही दबदबा बनाए रहती थी. आपको बता दें कि मंदिर परिसर में कुल 800 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 600 संविदा पर हैं और 200 मंदिर के परमानेंट कर्मचारी हैं. ज्यादातर कर्मचारियों को अनिल मिश्रा द्वारा ही रखा गया, जिसमें से तमाम उनके करीबी रिश्तेदार और जानने वाले हैं. चंपत राय के बाद मंदिर का सारा काम अनिल मिश्रा ही देखते हैं. इसके अलावा मंदिर में स्टेट बैंक के लगभग 22 आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी काम करते हैं.

सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो मंदिर परिसर में लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जिसमें सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, सिविल डिफेंस, ssf और पीएसी शामिल है.