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अयोध्या में 2.5 करोड़ का आलीशान बंगला, लखनऊ से नोएडा तक प्लॉट, ट्रस्ट में आते ही कैसे बढ़ता गया डॉ. अनिल मिश्रा का रसूख?

Who is Anil Mishra: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा का रोल अ​हम निकलकर आ रहा है. राम मंदिर से जुड़ने के बाद अनिल मिश्रा की प्रॉपटी भी रफ्तार से बढ़ती चली गई.

Written ByMayur Shukla
Published: Jul 01, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 07:36 PM IST
अयोध्या में 2.5 करोड़ का आलीशान बंगला, लखनऊ से नोएडा तक प्लॉट, ट्रस्ट में आते ही कैसे बढ़ता गया डॉ. अनिल मिश्रा का रसूख?
Image Credit: Dr Anil Mishra Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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