कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर? राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए की दावेदारी

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Who is Former IPS Amitabh Thakur: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है. इस बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लिए CEO पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए यूपी के पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भी आवेदन किया है. उनका आवेदन पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ऐसे में एक बार फिर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर चर्चा में आ गए हैं. आइए जानते हैं कौन हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर?.
तीन दशक का अनुभव
पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मांगे गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए आवेदन किया है. अपने आवेदन में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा एवं लोक प्रशासन में लगभग तीन दशकों के अनुभव सहित सुरक्षा प्रबंधन, सतर्कता, विधिक एवं प्रशासनिक मामलों, कार्मिक प्रशासन तथा संस्थागत समन्वय के अनुभव का उल्लेख किया है.
कौन हैं अमिताभ ठाकुर?
बता दें कि अमिताभ ठाकुर का जन्म बोकारो में हुआ है. उन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की. वह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. अमिताभ ठाकुर यूपी के कई जिलों के कप्तान रह चुके हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2021 में उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दिया. 2021 में यूपी सरकार के गृह विभाग ने स्क्रीनिंग में अमिताभ ठाकुर को अनुपयुक्त पाया था. इसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया गया था.
मुलायम सिंह यादव से भिड़ गए थे
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पहली बार मुलायम सिंह यादव से पंगा लेकर चर्चा में आ गए थे. साल 2015 में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी. आरोप था कि मुलायम सिंह यादव ने अमिताभ ठाकुर को फोन कर धमकाया था. इस मामले में एफआईआर न दर्ज होने पर अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद मामला दर्ज किया गया था. इससे नाराज अखिलेश सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया था.
अमिताभ ठाकुर पर ये आरोप
पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर पर अपनी संपत्ति का सही ब्योरा न देने का आरोप लगा था. आरोप है कि जब उन्होंने 1993 में अपनी नौकरी शुरू की तो उन्होंने सरकार को अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था. बाद में उन्होंने एकमुश्त अपनी संपत्ति का ब्योरा दे दिया था. इस पर खामियां भी पाई गई थीं. इसके अलावा अमिताभ ठाकुर अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के साथ मिलकर एक पार्टी भी बनाई. आजाद अधिकार सेना नाम की इस पार्टी का मुख्यालय लखनऊ में है. साल 2022 के यूपी विधानसभा उपचुनाव में रामपुर और खतौली से पार्टी ने उम्मीदवार भी उतारे थे. हालांकि उनके किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी.