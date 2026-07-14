कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर? राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए की दावेदारी

अमिताभ ठाकुर पर ये आरोप

पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर पर अपनी संपत्ति का सही ब्योरा न देने का आरोप लगा था. आरोप है कि जब उन्होंने 1993 में अपनी नौकरी शुरू की तो उन्होंने सरकार को अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया था. बाद में उन्होंने एकमुश्त अपनी संपत्ति का ब्योरा दे दिया था. इस पर खामियां भी पाई गई थीं. इसके अलावा अमिताभ ठाकुर अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के साथ मिलकर एक पार्टी भी बनाई. आजाद अधिकार सेना नाम की इस पार्टी का मुख्यालय लखनऊ में है. साल 2022 के यूपी विधानसभा उपचुनाव में रामपुर और खतौली से पार्टी ने उम्मीदवार भी उतारे थे. हालांकि उनके किसी उम्मीदवार को जीत नहीं मिली थी.