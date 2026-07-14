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कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर? राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए की दावेदारी

Who is Former IPS Amitabh Thakur: यूपी के पूर्व आईपीएस अफसर रहे अमिताभ ठाकुर एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन कर दावेदारी की है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Jul 14, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:24 PM IST
कौन हैं पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर? राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए की दावेदारी
Image Credit: Former IPS Amitabh Thakur

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Amitesh Pandey

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Zee News डिजिटल में सीनियर सब एडिटर हूं. यूपी-उत्तराखंड सेक्‍शन में हाईपर लोकल, क्राइम, राजनीतिक खबरों पर काम करता हूं. प्रयागराज से ताल्‍लुक रखता हूं. लखनऊ, प्रयागराज और गाज‍ियाबाद में रिपोर्टिंग करने का भी अनुभव है. राजनीति, खेल जैसे विषयों में विशेष रुचि रखता हूं. प्रयागराज से ही पत्रकारिता की पढ़ाई की है. ग्राउंड रिपोर्टिंग सहित पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 8 साल का अनुभव है. अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान अखबार में काम कर चुका हूं.

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