कौन हैं गोंडा के नए बीजेपी जिलाध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी? जनसंघ के 'सिपाही' को मिली कमान

Who is Aqbal Bahadur Tiwari: यूपी बीजेपी ने 14 में से 11 जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है. गोंडा को भी डेढ़ साल बाद नया बीजेपी जिला अध्यक्ष मिल गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अकबाल बहादुर तिवारी को गोंडा का नया बीजेपी जिला अध्यक्ष घोषित किया है. अकबाल बहादुर तिवारी को बधाई देने के लिए घर पहुंच रहे हैं. आइए जानते हैं कौन हैं गोंडा के नए बीजेपी जिला अध्यक्ष अकबाल बहादुर तिवारी?.

कौन हैं अकबाल बहादुर तिवारी?

जानकारी के मुताबिक, बेलसर के परसदा के रहने वाले अकबाल बहादुर तिवारी गोंडा के बीजेपी के पुराने नेता है. वह पहले भी बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अकबाल बहादुर तिवारी पर फिर से भरोसा जताया है. अकबाल बहादुर तिवारी इससे पहले 2006 से 2009 तक और 2012 से 2015 तक भाजपा की कमान संभाल चुके हैं. अकबाल बहादुर तिवारी जनसंघ के समय पार्टी से जुड़े हैं.

ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं

साल 2005 से 2010 तक बेलसर के ब्लाक प्रमुख भी रह चुके हैं. यूपी बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर से वरिष्ठ कार्यकर्ता और अकबाल बहादुर को भाजपा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है. उनके नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई. अकबाल बहादुर तिवारी के पास संगठनात्मक अनुभव है. साथ ही जमीनी पकड़ और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहते हैं.

अमर किशोर का वीडियो वायरल होने के बाद हटाए गए थे

बता दें कि भाजपा ने 11 जून 2025 को भाजपा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को विवादित वीडियो वायरल होने के बाद हटा दिया था. अमर किशोर कश्यप का एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भाजपा कार्यालय में होने का वीडियो 25 मई 2025 को वायरल हुआ था. इसी के बाद भाजपा हाईकमान ने एक्शन लिया था. इसके बाद से गोंडा में बीजेपी जिला अध्यक्ष का पद खाली था. पंकज चौधरी ने गोंडा के कार्यकर्ताओं को नया जिला अध्यक्ष दे दिया है.

