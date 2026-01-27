Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह कौन हैं? अब क्या करेंगे GST डिप्टी कमिश्नर

GST Deputy Commissioner Prashant Kumar Singh resignation: अयोध्या के जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है. हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 27, 2026, 04:50 PM IST
GST Deputy Commissioner
Who is Prashant Kumar Singh: यूजीसी के नए नियमों पर नई जंग छिड़ गई है. यूपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है. प्रशासन महकमा भी इस विवाद में कूद गया है. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया. तो वहीं, अयोध्या के जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है. अपने इस फैसले से प्रशांत कुमार सिंह अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. आइए जानते हैं कौन हैं डिप्टी ​कमिश्नर प्रशांत कुमार?.  

कौन हैं डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह? 
जानकारी के मुताबिक, प्रशांत कुमार का जन्म 28 अक्टूबर 1978 को मऊ जनपद के शर्मा गांव में हुआ है. उनके पिता का नाम त्रिपुरारी सिंह है. उन्होंने हाई स्कूल तक की पढ़ाई जीवन राम इंटर कॉलेज से की है. इसके बाद 12वीं की पढ़ाई विद्युत परिषद स्कूल टांडा से की. उच्च शिक्षा के लिए वह वाराणसी आ गए. यहां उदय प्रताप महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली. प्रशांत कुमार सिंह ने आजमगढ़ से LLB की पढ़ाई भी की है. उनकी पहली पोस्टिंग सहारनपुर में 2013 में हुई थी. 

सीएम योगी पर की गई टिप्पणी से आहत 
वर्तमान में प्रशांत कुमार सिंह अयोध्या में जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद तैनात थे. अयोध्या में उनकी पोस्टिंग 2023 में हुई थी. प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि इस्तीफे के बाद वह समाज सेवा के कार्योें में जुट जाएंगे. किसी के दबाव में वह इस्तीफा नहीं दिया. प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वह आहत हैं. इतना ही नहीं तीन दिनों से वह मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे. 

बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया इस्तीफा
बता दें कि इससे एक दिन पहले गणतंत्र दिवस पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने का आरोप लगाया है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने बरेली के डीएम पर बंधक बनाने का भी आरोप लगाया है. 

Ayodhya GST officer resignation

