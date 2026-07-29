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कौन हैं जगदीश आफले ? जो बन सकते हैं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सचिव, 2 सितंबर को होगी अहम बैठक

Ram Mandir Trust Secretary: उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामला के बाद अब मंदिर के प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब मंदिर प्रबंधन को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रहा है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 29, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:49 AM IST
कौन हैं जगदीश आफले ? जो बन सकते हैं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सचिव, 2 सितंबर को होगी अहम बैठक

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