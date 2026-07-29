/कौन हैं जगदीश आफले ? जो बन सकते हैं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सचिव, 2 सितंबर को होगी अहम बैठक

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी मामला के बाद अब मंदिर के प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब मंदिर प्रबंधन को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रहा है. इसी कड़ी में, मंदिर निर्माण कार्य में शुरुआत से ही परियोजना प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे अनुभवी इंजीनियर जगदीश आफले को ट्रस्ट का नया सचिव नियुक्त करने पर गंभीरता से विचार शुरू हो गया है.
कौन हैं इंजीनियर जगदीश आफले?
महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाले जगदीश आफले एक कुशल और अनुभवी सिविल इंजीनियर हैं. वह अपने तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ अपनी सादगी और निष्ठावान कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही वह परियोजना प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने मंदिर के निर्माण से जुड़े हर तकनीकी और प्रशासनिक पहलू को बेहद बारीकी से संभाला है. उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए ही ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इस अहम जिम्मेदारी के योग्य माना है.
आरएसएस से रहा है पुराना जुड़ाव
इंजीनियर जगदीश आफले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरा नाता रहा है. वह अपनी बाल्यावस्था से ही संघ से जुड़े रहे हैं और इसके संस्कारों व अनुशासन में पले-बढ़े हैं. आरएसएस की पृष्ठभूमि होने के कारण उनके भीतर संगठन चलाने की क्षमता और राष्ट्र सेवा की मजबूत भावना कूट-कूट कर भरी है. राम मंदिर जैसा राष्ट्रीय महत्व का कार्य उनके लिए केवल एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दायित्व रहा है.
2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक बेहद खास
आगामी 2 सितंबर को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है. इस बैठक में मंदिर निर्माण की अब तक की प्रगति की समीक्षा तो की ही जाएगी, साथ ही मंदिर के भविष्य के प्रबंधन, व्यवस्थाओं और प्रशासनिक बदलावों पर भी अंतिम मुहर लगेगी. इसी बैठक में जगदीश आफले को सचिव नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी मिलने की उम्मीद है.
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