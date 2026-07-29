/कौन हैं जगदीश आफले ? जो बन सकते हैं श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सचिव, 2 सितंबर को होगी अहम बैठक

कौन हैं इंजीनियर जगदीश आफले?

महाराष्ट्र के पुणे शहर के रहने वाले जगदीश आफले एक कुशल और अनुभवी सिविल इंजीनियर हैं. वह अपने तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ अपनी सादगी और निष्ठावान कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं. अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही वह परियोजना प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने मंदिर के निर्माण से जुड़े हर तकनीकी और प्रशासनिक पहलू को बेहद बारीकी से संभाला है. उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए ही ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें इस अहम जिम्मेदारी के योग्य माना है.