Who is Krishna Mohan: हरदोई जिले के रहने वाले महाराष्ट्र वन विभाग के महत्वपूर्ण पदों पर रहे रिटायर्ड आईआरएस और वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के संघ चालक कृष्ण मोहन को श्रीराम जन्मभूमि न्यास का सदस्य बनाया गया है. श्रीरामजन्मभूमि न्यास के मुख्य ट्रस्टी चंपतराय ने उन्हें श्रीराम जन्मभूमि न्यास का सदस्य बनाए जाने की जानकारी दी. इसको लेकर कृष्ण मोहन और उनके परिवार में खुशी का माहौल है. कृष्ण मोहन ने इसे भगवान राम की इच्छा बताया है. उन्होंने कहा कि भगवान राम की ही मर्जी है कि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

कौन हैं छोटे से गांव के रहने वाले कृष्‍ण मोहन

हरदोई जिले के विकासखंड टोडरपुर के सिकंदरपुर बाजार गांव के मजरा चंद्रपुर के रहने वाले कृष्ण मोहन श्रीराम जन्मभूमि न्यास का सदस्य बनाए जाने पर काफी उत्साहित हैं. उनके परिवार में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों तांता लगा है. उनका कहना है कि प्रभु श्री राम की ही मर्जी है कि उन्हें राम जन्मभूमि न्यास का सदस्य बनाया गया है. कृष्ण मोहन का चयन यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद महाराष्ट्र कैडर में आईआरएस के पद पर हुआ था. वहां उन्होंने डीएफओ कंजरवेटर समेत तमाम विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी और 2012 में रिटायर होने के बाद हरदोई वापस चले आए.

2012 से संघ में जिम्‍मेदारी निभा रहे

यहां उन्होंने 2012 से संघ की जिम्मेदारियां को बखूबी निभाया. उन्हें नगर संघ चालक, जिला संघ चालक, अवध प्रांत के प्रांत संघ चालक और वर्तमान में वह पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सर संघ चालक के पद का दायित्व विभाग सम्भाल रहे हैं. ऐसे में वन विभाग में विभिन्न पदों का दायित्व निभाने के साथ ही अब उन्हें श्रीराम जन्मभूमि न्यास के सदस्य का दायित्व भी मिला है. इस महत्वपूर्ण दायित्व को लेकर कृष्ण मोहन काफी उत्साहित हैं. उनका कहना है कि उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करने का मौका मिला है. न्यास जो भी दायित्व देगा उसका वह जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे.

