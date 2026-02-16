Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111271
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अवैध संबंध बना हत्या की वजह! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता;पत्नी गिरफ्तार लेकिन प्रेमी फरार

Sultanpur News: सुल्तानपुर में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अवैध संबंध बना हत्या की वजह! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता;पत्नी गिरफ्तार लेकिन प्रेमी फरार

सुल्तानपुर न्यूज/आशीष श्रीवास्तव : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के लंभुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे सूचना मिली कि मदनपुर गांव निवासी अमित सिंह की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की गई.

अवैध संबंध बना हत्या की वजह
शुरूआती जांच में सामने आया कि मृतक अमित सिंह और उसका दोस्त दीपक सिंह दोनों ट्रक ड्राइवर थे. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अमित की पत्नी शिल्पी का अवैध संबंध उसके पति के दोस्त दीपक सिंह से हो गया था. इस संबंध को लेकर परिवार में कई बार विवाद और समझौते की कोशिशें भी हुई थीं, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया. पुलिस के अनुसार बीती रात दीपक सिंह ने शिल्पी को जगाया और दोनों ने मिलकर अमित सिंह के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश जारी
पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. वहीं फरार आरोपी दीपक सिंह की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

 साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस
घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें : संभल SP कृष्ण विश्नोई का बड़ा एक्शन, SOG की पूरी टीम निलंबित, कबाड़ी से 30 हजार वसूलने का आरोप
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

sultanpur news

Trending news

sultanpur news
अवैध संबंध बना हत्या की वजह! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता
Maharajganj
महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष बताएंगे विजय मंत्र,PDA,पंचायत चुनाव सब पर होगी बात
hathras news
हाथरस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; सैनिक हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल
sambhal sp krishna kumar bishnoi
संभल SP का बड़ा एक्शन, SOG की पूरी टीम निलंबित, कबाड़ी से 30 हजार वसूलने का आरोप
Mathura News
मथुरा में महाशिवरात्रि पर बवाल; जलाभिषेक यात्रा पर पथराव, डीजे विवाद से भड़का तनाव
Shravasti News
घर पर डकैतों का हमला,विरोध करने पर पिता की हत्या,बेटा बनाया बंधक,जेवर-नकदी लेकर फरार
UP BJP
पंकज चौधरी ने 2027 के लिए संभाली कमान,यूपी में कार्यकर्ताओं के लिए त्रिकोण मॉडल लागू
Yogi Ki Paati
सीएम योगी ने लिखी चिट्ठी,2026-27 बजट पर की बात,कहा,हम युवाओं को सपनों को आकार दे रहे
uttarakhand weather update
आज मौसम खुशनुमा,कल के लिए रहें तैयार..उत्तराखंड के इन जिलों में होगी बारिश-बर्फबारी
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार, महाशिवरात्रि पर हुआ माघ मेले का समापन, टूटा कुंभ का रिकॉर्ड, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें