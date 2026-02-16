अवैध संबंध बना हत्या की वजह! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता;पत्नी गिरफ्तार लेकिन प्रेमी फरार

सुल्तानपुर न्यूज/आशीष श्रीवास्तव : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के लंभुआ थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे सूचना मिली कि मदनपुर गांव निवासी अमित सिंह की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की गई.

अवैध संबंध बना हत्या की वजह

शुरूआती जांच में सामने आया कि मृतक अमित सिंह और उसका दोस्त दीपक सिंह दोनों ट्रक ड्राइवर थे. जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अमित की पत्नी शिल्पी का अवैध संबंध उसके पति के दोस्त दीपक सिंह से हो गया था. इस संबंध को लेकर परिवार में कई बार विवाद और समझौते की कोशिशें भी हुई थीं, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया. पुलिस के अनुसार बीती रात दीपक सिंह ने शिल्पी को जगाया और दोनों ने मिलकर अमित सिंह के गले पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश जारी

पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है. वहीं फरार आरोपी दीपक सिंह की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस

घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और चर्चा का माहौल है. पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.

