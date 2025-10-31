Advertisement
Ayodhya News: अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मेले में पहुंचीं विश्व की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे, किए रामलला के दर्शन

Ayodhya News: कोसी परिक्रमा मेले में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे पहुंचीं.  32 वर्षीय ज्योति नागपुर, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए.

 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:53 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

प्रवेश कुमार/अयोध्या: महाराष्ट्र के नागपुर की 32 साल की ज्योति किशन आमगे गुरुवार को अपने परिवार के अयोध्या (Ayodhya) पहुंचीं.  उन्होंने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई.  वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड के अनुसार अपने आयु वर्ग में विश्व की सबसे छोटी कद की महिला हैं. कोसी परिक्रमा मेले में आकर ज्योति काफी खुश दिखाई दे रही थीं.

क्या कहा दुनिया की  सबसे छोटी महिला ने...
मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वे कई देशों की यात्रा कर चुकी हैं और अपने कद को लेकर कई विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं. अयोध्या पहुंची विश्व की सबसे छोटी महिला ज्योति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही. ज्योति ने कहा, “मैं बहुत साल बाद भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या आई हूं. यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है.  उन्होंने देशवासियों को संदेश देते हुए कहा, “सभी को मेरी ओर से जय श्रीराम। मौसम बहुत अच्छा है, और मैं सभी लोगों से कहूंगी कि भगवान श्रीराम सब पर कृपा करें और सबकी सुरक्षा करें।” 

 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे छोटी जीवित महिला 
ज्योति की जन्मतिथि 16 दिसंबर 1993 और कद 62.8 सेंटीमीटर (2 फीट 0.7 इंच) है. इनकी इस ऊंचाई का कारण एक आनुवंशिक विकार है जिसे 'प्रिमॉर्डीयल ड्वार्फिज़्म' कहते हैं. गूगल पर सर्च करने पर ज्योति का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे छोटी जीवित महिला के रूप में दर्ज है. उन्हें पैदल चलने में दिक्कत है. ज्योति के साथ माता, पिता, भाई, बहन, जीजा थे.

Lucknow News: सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज, सीएम योगी रन फॉर यूनिटी को दिखाएंगे झंडी
 

