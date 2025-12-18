Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

मुंह में कपड़ा ठूंसा, दोनों पैर बांधे....दीवार पर चैट का स्क्रीनशॉट छोड़ युवक ने मौत को लगाया गले

Gonda News: शादीशुदा महिला और उसके पति की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक युवक ने मौत को गले लगा लिया. सुसाइड से पहले युवक ने दीवार पर महिला से चैट की फोटो कॉपी सबूत के तौर पर चस्पा कर दी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:12 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Gonda News: गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्रीपुरम से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने ब्लैकमेलिंग और बेईज्जती से परेशान होकर अपने कमरे के अंदर खुद मुंह में कपड़ा ठूंसकर और दोनों पैर बांधकर सुसाइड कर लिया है. सुसाइड करने से पहले युवक ने कमरे में शादीशुदा महिला के साथ किए गए वीडियो कॉल, व्हाट्सऐप चैट और कॉल डिटेल का प्रिंटआउट लगाया. ताकि परिवार के लोगों को पता चल सके कि किस वजह से सुसाइड किया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

यह है पूरा मामला
गायत्रीपुरम के रहने वाले उद्भव श्रीवास्तव ने बताया कि उनका भतीजा अभिषेक घर के सामने रहने वाली सोनल सिंह नाम की महिला से बातचीत करता था. आरोप है कि अभिषेक ने सोनल सिंह, उसके पति अजीत से फोन पर व्हाट्सएप चैटिंग, कॉल डिटेल, वीडियो कॉल स्क्रीनशॉट को सुसाइड नोट के साथ कमरे में चस्पा किया था. गुरुवार को देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर पुलिस को सूचना दी गई. 

दो लाख रुपये मांगने का आरोप 
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोलकर देखा तो अभिषेक ने सुसाइड कर लिया था. पुलिस ने सोनल और उसके पति अजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, सुसाइड नोट में लिखा है कि मुझे सोनल सिंह और उनके पति द्वारा बार बार परेशान करके ब्लैकमेल किया जा रहा है. फर्जी मुकदमे में सुलह के लिए 2 लाख रुपये मांगा जा रहा है. 2 लाख रुपये ना देने पर बार दोबारा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी. 

फर्जी मुकदमे में फंसाकर भेजवा दिया था जेल 
आरोप है कि सोनल सिंह और उनके पति अजीत सिंह ने बीते 28 सितंबर को अभिषेक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था. आरोप लगाया था अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है. नगर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 30 सितंबर को गिरफ्तार करके अभिषेक श्रीवास्तव को जेल में दिया था. मृतक अभिषेक श्रीवास्तव बीते 12 अक्टूबर को छूट कर जेल से बाहर आया था. तभी से लगातार परेशान चल रहा था. फर्जी मुकदमे में सुलह करने को लेकर बार-बार सोनल सिंह और उसके पति अजीत सिंह द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी. 

सोनल और अभिषेक से होती थी बातचीत 
पैसा ना देने पर दोबारा उसी तरीके से फर्जी फसाने की धमकी दे रहे थे. आरोप है कि धमकी से परेशान होकर कर अभिषेक ने सुसाइड कर लिया है. बताया जा रहा है कि सोनल सिंह और अभिषेक दोनों आमने-सामने होने के कारण एक दूसरे से बातचीत किया करते थे. इसी का फायदा उठा करके सोनल सिंह द्वारा उसके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मुकदमे में सुलह करने को लेकर बार-बार ब्लैकमेल करके पैसा मांग रहे थे. 

