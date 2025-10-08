Advertisement
पिता और भाई पर किया जानलेवा हमला... फिर अर्जुन ने जिंदगी से कहा अलविदा, वजह सुनकर रह जाएंगे दंग!

Gonda News: गोंडा जिले में एक बेटे ने अपने  पिता पर लकड़ी के पटरी से हमला कर दिया. हमले में जब बड़े भाई अरुण ने अर्जुन को मना किया तो उसने अरुण पर चाकू से हमला कर दिया. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:36 PM IST
Gonda Crime News/अतुल यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मंगलवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. नशे के आदी 18 वर्षीय अर्जुन ने पैसे न मिलने पर पहले पिता और भाई पर हमला किया, फिर चाकू से अपना गला काटकर जान दे दी. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना जिले के खोडारे थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्माइलपुर गांव  की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब 7 बजे अर्जुन ने 200 रुपए न मिलने पर गुस्से में घर में रखी लकड़ी की पटरी से पिता तिलक राम (45) पर हमला कर दिया. जब बड़े भाई अरुण ने रोकने की कोशिश की, तो अर्जुन ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया. पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.

इधर, गांव में भीड़ जमा होते ही अर्जुन ने सब्जी काटने वाले चाकू से अपना गला रेत लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इलाज कराकर लौटे परिजनों ने अर्जुन को मृत अवस्था में पाया और एंबुलेंस से सीएचसी बभनजोत ले गए, जहां डॉक्टर तरुण मौर्या ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. खोडारे थाना अध्यक्ष प्रबोध कुमार ने बताया कि अर्जुन नशे का आदी था और घटना के समय नशे की हालत में था. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है.

घटना के बाद गांव में दहशत और सन्नाटा पसर गया है. घायल पिता तिलक राम उपचार के बाद घर लौट आए हैं, जबकि बड़े भाई अरुण का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनजोत में हुआ. 

