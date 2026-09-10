/अमेठी में यूथ कांग्रेस का हल्लाबोल, राहुल गांधी पर कथित फर्जी मुकदमों से लेकर गंगाजल विवाद तक सरकार से सवाल

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अमेठी न्यूज/राहुल शुक्ला: उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है. इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमों का विरोध करना था. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के तहत विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और जनता के मुद्दों को उठाने वाले नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग की.
गंगाजल छिड़कने पर बवाल
प्रदर्शन के दौरान एक अन्य मुख्य मुद्दा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा से जुड़ा रहा. युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के एक दलित नेता होने के नाते, उनकी जनसभा के बाद जिस तरह से मंच पर दलित समुदाय के लोग पहुंचे और बाद में उस मंच को कथित तौर पर गंगाजल से धोकर शुद्ध किया गया, वह बेहद शर्मनाक है. कार्यकर्ताओं ने इसे सीधे तौर पर दलित समाज का अपमान करार दिया. इस घटना को लेकर यूथ कांग्रेस के सदस्यों में भारी आक्रोश देखने को मिला.
सिविल ड्रेस में हमले और पुलिस कार्रवाई का आरोप
सड़क पर जारी इस उग्र प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भीड़ में सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोगों ने उन पर हमला किया. कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह प्रदर्शन को हिंसक रूप देने और उनकी आवाज को दबाने की एक सोची-समझी साजिश थी. देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने और अधिक उग्र रूप ले लिया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें पुलिस लाइन ले गई.
नेताओं का तीखा हमला और केंद्रीय नेतृत्व से इस्तीफे की मांग
इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और युवा नेता आकर्श शुक्ला ने सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन सरकार पुलिस के बल पर विपक्ष का दमन कर रही है. नेताओं ने आरोप लगाया कि फर्जी मुकदमों और पुलिसिया कार्रवाई से यूथ कांग्रेस डरने वाली नहीं है. कार्यकर्ताओं ने देश के गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की जोरदार मांग उठाई और केंद्र सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया.
आंदोलन तेज करने का ऐलान
युवा कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं और दर्ज फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका धरना-प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा. आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए यूथ कांग्रेस ने आने वाले दिनों में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का बड़ा ऐलान किया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक नेता की नहीं बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय की रक्षा की लड़ाई है, जिसे वे जिला स्तर से लेकर पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे.