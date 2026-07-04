Add Zee Business As A Preferred Source
App

60 फीट ऊंचे झूले पर खतरनाक स्टंट, लोहे के रॉड को पकड़कर झूलता रहा, नजारा देख भाग खड़े हुए लोग

Gonda Stunt News: गोंडा जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र में लगे प्रदर्शनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक 60 फीट ऊंचे झूले पर चढ़कर जानलेवा और खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 04, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:45 AM IST
60 फीट ऊंचे झूले पर खतरनाक स्टंट, लोहे के रॉड को पकड़कर झूलता रहा, नजारा देख भाग खड़े हुए लोग
Image Credit: Gonda Stunt NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: दान की रकम से खरीदी गई कार बरामद, अविनाश ने उगले कई राज
Ayodhya Ram mandir58 min ago
2
up free ration1 hr ago
3
BJP President Nitin Nabin1 hr ago
4
kashi vishwanath1 hr ago
5
kanpur Dehat2 hrs ago