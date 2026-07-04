60 फीट ऊंचे झूले पर खतरनाक स्टंट, लोहे के रॉड को पकड़कर झूलता रहा, नजारा देख भाग खड़े हुए लोग

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Gonda Stunt News/ अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नवीन गल्ला मंडी के पास लगे प्रदर्शनी में 60 फीट ऊंचे झूले पर चढ़कर एक युवक ने जानलेवा और खतरनाक स्टंट किया. प्रदर्शनी में मेला देखने गए लोगों ने युवक के जानलेवा स्टंट का वीडियो बना लिया. उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. देखते ही देखते युवक के जानलेवा स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
युवक ने झूले पर किया जानलेवा स्टंट
वायरल वीडियो में युवक खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रदर्शनी और मेले की सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है. जोखिम भरे स्टंट करते समय किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 60 फीट ऊंचे झूले पर कुछ लोग बैठकर के झूला झूल रहे हैं. वहीं, युवक 60 फीट ऊंचे चल रहे 'जायंट व्हील' झूले पर खड़ा होकर और लोहे के रॉड पकड़कर लटकते हुए खतरनाक करतब दिखा रहा था.
लगातार एक के बाद एक करता रहा स्टंट
उस युवक को अपनी जान की परवाह भी नहीं है और खुलेआम लगातार एक के बाद एक जानलेवा स्टंट कर रहा है. जिसे देखकर नीचे खड़े लोग भी खौफ में आ गए थे. युवक की ऐसी हरकत से हर कोई हैरान है. ऐसे में जिला प्रशासन को प्रदर्शनी आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ताकि ऐसी खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगे और दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरीके से खतरनाक गतिविधि न करने पाए. एक तरीके से जानलेवा और खतरनाक स्टंट करके युवक द्वारा खतरनाक गतिविधि को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है.
जानलेवा स्टंट देख भाग खड़े हुए लोग
यह वायरल वीडियो 4 दिन पहले 1 जुलाई का बताया जा रहा है. युवक के जानलेवा स्टंट को देख प्रदर्शनी और मेले को देखने गए लोग वहां से भाग खड़े हुए. लोग उसके नीचे तक खड़े नहीं हुए कि कहीं यह नीचे ना गिर जाए. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए गए हैं.
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