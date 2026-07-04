60 फीट ऊंचे झूले पर खतरनाक स्टंट, लोहे के रॉड को पकड़कर झूलता रहा, नजारा देख भाग खड़े हुए लोग

लगातार एक के बाद एक करता रहा स्टंट

उस युवक को अपनी जान की परवाह भी नहीं है और खुलेआम लगातार एक के बाद एक जानलेवा स्टंट कर रहा है. जिसे देखकर नीचे खड़े लोग भी खौफ में आ गए थे. युवक की ऐसी हरकत से हर कोई हैरान है. ऐसे में जिला प्रशासन को प्रदर्शनी आयोजक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. ताकि ऐसी खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगे और दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरीके से खतरनाक गतिविधि न करने पाए. एक तरीके से जानलेवा और खतरनाक स्टंट करके युवक द्वारा खतरनाक गतिविधि को बढ़ावा देने का भी काम किया जा रहा है.