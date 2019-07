आजम खान के खिलाफ 23 मामले दर्ज, बोले- 'कहीं मेरी जान न ले ले ये नफरत'

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. गुरुवार को उन्हें भू-माफिया लिस्ट में शामिल कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा उनके खिलाफ दर्ज की गई 23 एफआईआर फर्जी है और ये बदले की भावना से किया जा रहा है. जिसे सारा देश रहा है.

जो हो रहा है देश देख रहा है

रामपुर सांसद ने कहा कि आज मेरे साथ जो हो रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है. कुछ लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं. मेरी जेड सिक्योरिटी को भी खत्म कर दिया गया है. उन्होंने अपनी जान का खतरा बताते हुए कहा कहीं ये नफरत मेरी जान न ले ले.

Azam Khan, Rampur MP on FIRs of land encroachment against him: Since I won the election against BJP, I am being punished. All allegations are false. They can investigate if they want to. There are enemies all around me. pic.twitter.com/Ow5dmT7uBn

