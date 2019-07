मॉब लिंचिंग पर बोले आजम, '1947 में देश बंटा तो दिल भी बंट गए, ये दिन तो देखने ही थे'

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान ने मॉब लिंचिंग की आलोचना की. उन्होंने कहा कि 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन मुसलमान 1947 के बाद भी सजा काट रहे हैं. उन्होंने कहा मुसलमान कमजोर है, इसलिए आजादी के बाद से काफी जिल्लत की जिंदगी गुजारी है.

Azam Khan,Rampur MP on mob lynching incidents:It's the punishment Muslims are getting after 1947.Muslims will face it whatever may it be.Why didn’t our ancestors go to Pakistan?Ask this to Maulana Azad,Jawaharlal Nehru, Sardar Patel&Bapu.They had made promises to Muslims. (19.07) pic.twitter.com/RoRWpm8JqV

