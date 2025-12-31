आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का हाफ एनकाउंटर, गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ के थाना सरायमीर क्षेत्र में आज भोर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान चोरी के मामले में वांछित तथा 10,000 रुपये के इनामिया अभियुक्त को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया. घायल बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. इस बदमाश पर आजमगढ़ तथा अयोध्या में आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं. उसके कब्जे से तमंचा, जिंदा, खोखा व मिस कारतूस और 540 रुपये नगद बरामद किये गये हैं.

ऑपरेशन लंगड़ा जारी

आजमगढ़ जिले में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, उसी क्रम में 24 घंटे के अंदर दूसरी मुठभेड़ हुई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वांछित व इनामिया अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले के थाना प्रभारी सरायमीर पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामले में वांछित लालमन यादव नन्दांव बाजार की ओर से सरायमीर की तरफ आ रहा है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना के आधार पर नरदह पुलिया के पास घेराबंदी की गई. कुछ समय बाद संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया. आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया और मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान लालमन यादव निवासी भक्तिन का पूरा सरैया, थाना गोसाईंगंज, जनपद अयोध्या के रूप में हुई है.

आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज

अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा, खोखा व मिस कारतूस और 540 रुपये नगद बरामद किये गये हैं. पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर मार्च 2025 में सरायमीर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर स्थित लगे मोबाइल टावर से बैटरियों की चोरी करना स्वीकार किया है. इस अभियुक्त पर पहले से कई मुकदमा दर्ज हैं, जो लगातार फरार चल रहा था. पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ आजमगढ़ और अयोध्या जनपद में चोरी व आर्म्स एक्ट से संबंधित आपराधिक मुकदमें पहले से दर्ज हैं.

गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार

एंकर- गाजियाबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. मुठभेड़ में दीपक गैराठी के पैर में गोली लगी और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इसके कब्जे से 1 तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस बरामद किया। एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम गेट नंबर 3 के पास चैकिंग कर रही थी. तभी एक मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति सवार होकर ट्रॉनिका सिटी फैक्ट्री एरिया की तरफ से गेट नंबर 3 की तरफ आता हुआ दिखाई दिया.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में लगी गोली

जिसको टॉर्च जलाकर रुकने का इशारा किया गया लेकिन वह मोटरसाईकिल न रोक कर फायरिंग करते हुए भागने लगा. पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई. उन्होंने बताया कि उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी आदि के करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज है.