Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

55 साल के पिता की सातवीं शादी पर बेटे का विरोध: 12वीं के छात्र ने थाने पहुंचकर लगाई गुहार, जमीन विवाद की भी आशंका

Azamgarh News: आजमगढ़ में एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की सातवीं शादी को रोकने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है. इस मामले ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.जानिए पूरी खबर......

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:49 AM IST
55 साल के पिता की सातवीं शादी पर बेटे का विरोध: 12वीं के छात्र ने थाने पहुंचकर लगाई गुहार, जमीन विवाद की भी आशंका

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग बेटे ने अपने ही पिता की सातवीं शादी को रोकने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है. इस मामले ने पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, अहरौला थाना क्षेत्र के ग्राम पूरा दुबे गोदाम निवासी शनि मौर्य ने अपने पिता अमरजीत मौर्य के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र देकर उनकी होने वाली शादी को रुकवाने की मांग की है. शनि मौर्य का आरोप है कि उसके 55 वर्षीय पिता अब तक छह शादियां कर चुके हैं और अब सातवीं शादी करने की तैयारी में हैं.

छठवीं शादी वर्ष 2024 में हुई थी
पीड़ित बेटे के मुताबिक, उसके पिता ने उसकी मां से तीसरी शादी की थी. इससे पहले वह दो शादियां कर चुके थे. बेटे का कहना है कि उसके पिता की छठवीं शादी वर्ष 2024 में हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी ने जमीन अपने नाम करने की मांग शुरू कर दी. जब जमीन नाम नहीं की गई तो उसने जेवर की मांग की और विवाद के बाद वह कहीं और चली गई.

सातवीं शादी करने की योजना 
शनि मौर्य का आरोप है कि अब उसके पिता सातवीं शादी करने की योजना बना रहे हैं. इसके लिए कुछ लोगों के संपर्क में हैं और शादी के लिए जमीन बेचने का सौदा भी कर चुके हैं. बेटे का दावा है कि उसके पिता ने 50 हजार रुपये एडवांस भी ले लिया है और आधी से ज्यादा जमीन गिरवी रख चुके हैं.

12वीं कक्षा का छात्र है 
बता दे कि बेटे ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि वह 12वीं कक्षा का छात्र है. पढ़ाई के साथ-साथ उसे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है.पिता द्वारा लिए गए कर्ज को वह खुद मेहनत मजदूरी कर चुकता कर रहा है. उसने आरोप लगाया कि पिता ने उसे जबरन कमाने के लिए बाहर भेज दिया था और वह सिर्फ परीक्षा देने के लिए घर आया है.वहीं घर पर मौजूद उसकी बुजुर्ग मां ने भी पांच शादियां होने की पुष्टि की है, जबकि आरोपी अमरजीत मौर्य ने खुद स्वीकार किया कि वह अब तक छह शादियां कर चुका है.बेटे का कहना है कि हर शादी के पीछे जमीन लिखवाने का लालच दिया जाता है और इसी वजह से वह सातवीं शादी का विरोध कर रहा है.इस पूरे मामले में अहरौला थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की जा रही है. फिलहाल पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

 

