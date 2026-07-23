कमरे में मंत्र-जाप का ढोंग, अंदर दरिंदगी... शोर मचते ही खुल गई तांत्रिक की पोल

राज्य चुनें
Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ की फूलपुर कोतवाली पुलिस ने तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर अंधविश्वास का फायदा उठाकर दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने तथा तीसरी बहन के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक कथित तांत्रिक को गिरफ्तार किया है. आरोपी झाड़-फूंक के नाम पर लंबे समय से पीड़ित परिवार का शारीरिक व मानसिक शोषण कर रहा था.
झाड़-फूंक के बहाने घर में घुसा, मचा शोर तो पकड़ा गया
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार ने 22 जुलाई 2026 को थाना फूलपुर में तहरीर देकर आपबीती सुनाई. पीड़िता के अनुसार, आरोपी महफूज (निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर) पिछले 4-5 वर्षों से उनके घर आता-जाता था. घटना के दिन उसने घर में मंत्र-जाप का ढोंग रचाया और पीड़िता के माता-पिता को कमरे के बाहर बैठा दिया. अंदर झाड़-फूंक के नाम पर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन तुरंत कमरे में पहुंचे और आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया.
दो अन्य बहनों ने भी लगाए गंभीर आरोप
घटना के उजागर होने के बाद पीड़िता की दो अन्य सगी बहनों ने भी हिम्मत जुटाकर अपनी आपबीती बताई. उन्होंने आरोप लगाया कि महफूज तंत्र-मंत्र का भय दिखाकर काफी समय से उनका शारीरिक शोषण (दुष्कर्म) कर रहा था. किसी को बताने या विरोध करने पर वह तांत्रिक विद्या से जान से मारने की धमकी दिया करता था.
पुलिस कार्रवाई और कानूनी धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना फूलपुर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 232/2026 दर्ज किया गया है. आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1), 351(3), 352, 333 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत मामला पंजीकृत किया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), चिराग जैन ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी महफूज को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.