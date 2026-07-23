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कमरे में मंत्र-जाप का ढोंग, अंदर दरिंदगी... शोर मचते ही खुल गई तांत्रिक की पोल

आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर झाड़-फूंक के नाम पर दो बहनों से दुष्कर्म व तीसरी से प्रयास किया गया. किसी को बताने या विरोध करने पर वह तांत्रिक विद्या से जान से मारने की धमकी दिया करता था.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Jul 23, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:59 PM IST
कमरे में मंत्र-जाप का ढोंग, अंदर दरिंदगी... शोर मचते ही खुल गई तांत्रिक की पोल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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