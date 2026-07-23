कमरे में मंत्र-जाप का ढोंग, अंदर दरिंदगी... शोर मचते ही खुल गई तांत्रिक की पोल

झाड़-फूंक के बहाने घर में घुसा, मचा शोर तो पकड़ा गया

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार ने 22 जुलाई 2026 को थाना फूलपुर में तहरीर देकर आपबीती सुनाई. पीड़िता के अनुसार, आरोपी महफूज (निवासी गहनी खुर्द, थाना फूलपुर) पिछले 4-5 वर्षों से उनके घर आता-जाता था. घटना के दिन उसने घर में मंत्र-जाप का ढोंग रचाया और पीड़िता के माता-पिता को कमरे के बाहर बैठा दिया. अंदर झाड़-फूंक के नाम पर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन तुरंत कमरे में पहुंचे और आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया.