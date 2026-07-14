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आजमगढ़ में गोकशी करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगते ही घायल हुआ आरोपी, 3 गिरफ्तार

Azamgarh encounter News: आजमगढ़ के सरायमीर में गोकशी की सूचना पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी. तीन आरोपी गिरफ्तार हुए और 23.7 किलो गोवंशीय मांस, तमंचा व अन्य सामान बरामद किया गया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:32 AM IST
आजमगढ़ में गोकशी करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगते ही घायल हुआ आरोपी, 3 गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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