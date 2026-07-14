आजमगढ़ में गोकशी करने वालों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगते ही घायल हुआ आरोपी, 3 गिरफ्तार

आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र में गोकशी की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस और बदमाशों के बीच आज मुठभेड़ हो गई. पुलिस की घेराबंदी के दौरान एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में की गई आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी. घायल समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इनके कब्ज से तमंचा, 2 जीवित व खोखा कारतूस, लकड़ी का ठीहा, 4 चाकू, 2 चापड़ तथा 23.700 किलोग्राम गोवंशीय मांस बरामद किया गया है. जबकि उस दौरान एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है.