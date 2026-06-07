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गाजीपुर/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में रविवार को एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार परिवार को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में देवरानी-जेठानी और दो माह की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति और एक वर्षीय बेटी घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.
कहां की है ये घटना?
दरअसल गाजीपुर के सैदपुर नगर से बहरियाबाद जाने वाली सड़क पर शरीफपुर स्थित हाईवे अंडरपास रविवार को दर्दनाक हादसे का गवाह बन गया. यहां तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. बताया जा रहा है कि मिर्जापुर जनपद के अदलहाट थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी प्रतीक गिरि अपनी बीमार सास का हालचाल लेने आजमगढ़ गए थे.
वापस लौटते समय उनकी पत्नी काजल गिरि, दो माह की बेटी शेजल, एक वर्षीय बेटी श्रेया और भाभी रितु देवी बाइक पर सवार थीं. जैसे ही परिवार शरीफपुर अंडरपास के नीचे पहुंचा, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी लोग सड़क पर गिर पड़े.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस चालक ने वाहन रोकने के बजाय आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे बस ने काजल गिरि और रितु देवी को कुचल दिया. काजल की गोद में मौजूद दो माह की मासूम शेजल भी हादसे की चपेट में आ गई. तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए
हादसे में प्रतीक गिरि और उनकी एक वर्षीय बेटी श्रेया घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने कोतवाली के पास बस को रोक लिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर में चल रहा है.
वहीं एसपी सिटी डॉ.राकेश मिश्रा ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में मातम पसरा है.
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