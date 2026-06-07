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गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ने बाइक को कुचला; देवरानी-जेठानी और 2 महीने की मासूम सहित 3 की मौत

Ghazipur road accident: गाजीपुर जिले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार परिवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस भयानक हादसे में देवरानी, जेठानी और एक दो महीने की मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:30 PM IST
गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा, बस ने बाइक को कुचला; देवरानी-जेठानी और 2 महीने की मासूम सहित 3 की मौत
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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