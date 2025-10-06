Ghazipur News:गाजीपुर में ढहा 450 साल पुराना मंदिर, भारी बारिश से नदी में समाया शिव मंदिर

Ghazipur/Alok Tripathi: गाजीपुर में बेतहाशा बारिश ने तबाही मचा दी है. सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक रामगंगा घाट पर स्थित 450 साल पुराना शिव मंदिर रविवार देर रात धराशायी हो गया. बताया जा रहा है कि मंदिर के नीचे की मिट्टी लगातार बारिश से खिसकने लगी थी और रात करीब साढ़े नौ बजे मंदिर का आधा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा.

क्या है पूरी घटना

गंगा के किनारे बसे इस मंदिर का गिरा हुआ हिस्सा अब नदी की धारा तक जा पहुंचा है. दृश्य बेहद भयावह है केवल मंदिर का ऊपरी शिखर और घंटा ही अब पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है. प्रशासन ने हालात को गंभीर मानते हुए पूरे घाट पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई श्रद्धालु दुर्घटना का शिकार न हो.

450 साल पुरानी आस्था टूटी, पुजारी ने सुनाया दर्द

करीब 30 साल से मंदिर की सेवा कर रहे पुजारी काशीदास ने बताया कि हाल ही में मंदिर के नव निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी, लेकिन बारिश ने सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी. हादसे के वक्त घाट पर दो लोग मौजूद थे, जो किसी तरह गंगा में कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. पुजारी ने बताया, “यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि गाजीपुर की पहचान था अब बस मलबा बचा है”

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास और आस्था का केंद्र रहा रामगंगा घाट

रामगंगा घाट गाजीपुर के प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। मान्यता है कि राजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र यहीं भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी घाट पर गंगा स्नान किया था, इसी कारण इसका नाम पड़ा रामगंगा घाट। गंगा के उस पार स्थित ताड़ी घाट को भगवान राम द्वारा ताड़का वध से जोड़ा जाता है।

धरोहरों की सुरक्षा पर उठे सवाल

प्रशासन अब मंदिर के अवशेषों को सुरक्षित करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या हमारी सदियों पुरानी धरोहरें प्राकृतिक आपदाओं के आगे वाकई सुरक्षित हैं?