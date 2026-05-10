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आजमगढ़ में 51 लाख के वेतन घोटाला, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत दो पर मुकदमा दर्ज

Azamgarh News: आजमगढ़  में समाज कल्याण विभाग से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों और वेतन भुगतान में अनियमितता पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी तथा पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 10, 2026, 01:40 PM IST
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आजमगढ़ में 51 लाख के वेतन घोटाला, जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत दो पर मुकदमा दर्ज

आजमगढ़ न्यूज/ वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों और वेतन भुगतान में अनियमितता पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी तथा पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत के आधार पर की गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. 

जानें क्या है मामला ? 
जानकारी के अनुसार, आजमगढ़ में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत किए जाने की शिकायत लंबे समय से उठ रही थी.  आरोप है कि नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और बाद में संबंधित शिक्षकों को वेतन का भुगतान भी कर दिया गया.  मामला सामने आने के बाद समाज कल्याण विभाग ने पहले 10 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भुगतान किए जाने का आरोप लगा. 

जांच के लिए बनाई गई थी अधिकारियों की कमेटी
मामले की गंभीरता को देखते हुए विभागीय स्तर पर जांच शुरू की गई.  समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आर.के. चौरसिया ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए दो अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी. कमेटी ने नियुक्तियों और वेतन भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर अपनी संयुक्त रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी. 

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जांच में सामने आई बड़ी वित्तीय अनियमितता
जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 10 शिक्षकों को गलत तरीके से कुल 51 लाख 46 हजार 780 रुपये का भुगतान किया गया. रिपोर्ट में जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और पटल सहायक सत्येंद्र बहादुर सिंह को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है.  आरोप है कि दोनों अधिकारियों की भूमिका वेतन भुगतान प्रक्रिया में संदिग्ध रही और नियमों की अनदेखी करते हुए भुगतान कराया गया. 

पुलिस ने शुरू की विधिक कार्रवाई
डिप्टी डायरेक्टर की शिकायत के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.  पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. भुगतान से जुड़े दस्तावेज, सेवा अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड की जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियमों के विपरीत भुगतान किस प्रकार किया गया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

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