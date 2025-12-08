जौनपुर में कोडीन भइया की चर्चा....कफ सिरफ मामले में अभय सिंह का तंज

Jaunpur News: गोसाईगंज से विधायक रहे अभय सिंह ने कोडीन कफ सिरफ मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. अभय सिंह ने कहा कि जौनपुर की गरिमा को इन​ दिनों जिस तरह से गलत कारणों से जोड़ा जा रहा है, वह बेहद दुखद है. इतना ही नहीं अभय सिंह ने कहा कि कुछ लोग कोडीन भईया जैसे नामों से चर्चा में बने हुए हैं.

शाहगंज महोत्सव में पहुंचे अभय सिंह

अभय सिंह जौनपुर के शाहगंज महोत्सव में पहुंचे थे. इस दौरान अभय सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जौनपुर की गरिमा को इन दिनों जिस तरह से गलत कारणों से जोड़ा जा रहा है, वह बेहद दुखद है. अभय सिंह ने कहा कि जौनपुर जैसे ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित जनपद का नाम आज कोडीन और कफ सिरप जैसे मामलों में लिया जा रहा है, जो यहां के लोगों के लिए पीड़ा की बात है.

'कोडनी भइया' के नाम की चर्चा

अभय सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग “कोडीन भइया” जैसे नामों से चर्चा में बने हुए हैं, जबकि जौनपुर की पहचान हमेशा से बड़े नेताओं, लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों की रही है. उन्होंने मंच से यह भी कहा कि जिले की असल प्रतिष्ठा इसकी संस्कृति, साहित्य, एवं जनता के विश्वास से बनती है, और उसे किसी भी कीमत पर ऐसे विवादों में धूमिल नहीं होने देना चाहिए.

धनंजय और अभय की दुश्मनी जग जाहिर!

बता दें कि अभय सिंह जौनपुर से ही ताल्लुक रखते हैं. जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ छात्र राजनीति शुरू की थी. 90 के दशक में धनंजय सिंह और अभय सिंह जिगरी दोस्त थे. एक दूसरे के साए बनकर रहते थे, लेकिन एक वक्त आया जब दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई. 2002 में धनंजय सिंह के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें अभय सिंह का नाम सामने आया था. अभय सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी.

