Mau Bus Accident: ड्राइवर की नींद बनी मुसीबत; अयोध्या से बलिया लौट रही बस पेड़ से टकराई, दर्जनों श्रद्धालु घायल, मची अफरा-तफरी

प्रकाश पाण्डेय/मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें अयोध्या से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस पेड़ से टकराने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 25 से 30 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है.

अयोध्या से बलिया जा रही थी बस

जानकारी के अनुसार, बस अयोध्या में यज्ञ कार्यक्रम देखने के बाद बलिया की ओर जा रही थी. इसी दौरान मऊ जनपद के हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा में बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई. प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया.

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बस से बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद

बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई. घायलों को तुरंत रतनपुरा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से करीब 24 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, चार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के गांव से अयोध्या यज्ञ देखने गए थे

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना तथा इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया. बताया जा रहा है कि बस में सवार अधिकांश लोग परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के गांव से अयोध्या यज्ञ देखने गए थे. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल है.

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