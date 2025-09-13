पंचायत चुनाव से पहले फर्जी वोटरों का फूटा 'बम', यूपी के इस जिले में AI ने पकड़े 7.9 लाख डुप्‍लीकेट मतदाता
पंचायत चुनाव से पहले फर्जी वोटरों का फूटा 'बम', यूपी के इस जिले में AI ने पकड़े 7.9 लाख डुप्‍लीकेट मतदाता

Azamgarh News: पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजी गई सूची में इन नामों का खुलासा हुआ है. AI तकनीक के माध्यम से सॉफ्टवेयर ने एक ही नाम, उम्र, पते या हुलिए के आधार पर फर्जी वोटर की पहचान हुई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:01 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ में करीब 8 लाख डुप्‍लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई है. पुनरीक्षण को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजी गई सूची में इन नामों का खुलासा हुआ है. AI तकनीक के माध्यम से सॉफ्टवेयर ने एक ही नाम, उम्र, पते या हुलिए के आधार पर डुप्‍लीकेट मतदाताओं की पहचान की है. अब इन डुप्लीकेट मतदाताओं का घर-घर जाकर सत्‍यापन कराया जाएगा. बीएलओ के सत्‍यापन के बाद सही तस्‍वीर सामने आएगी. 

नोडल अधिकारी की निगरानी में होगा सत्‍यापन 
दरअसल, आजमगढ़ जिले के प्रभारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता पुनरीक्षण के संबंध में समस्त एईआरओ को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिया गया. जहां एआई आधारित सर्वे के जरिए बीएलओ को घर-घर जाकर इन मतदाताओं का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया. नोडल अधिकारियों की निगरानी में सत्यापन का काम तेजी से किया जाएगा. जांच पूरी होने के बाद सही पाए गए डुप्लीकेट मतदाताओं की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी. 

ऐसे निकाला गया डाटा 
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा एक सूची आजमगढ़ और अन्य जनपदों को भी उपलब्ध कराई गई है. इस प्रकार से विधानसभा निर्वाचन व लोकसभा निर्वाचन आयोग के माध्यम से फोटोग्राफी सिमिलर डाटा एंट्री या वीडियोग्राफी सिमिलर डाटा एंट्री के कॉन्सेप्ट के आधार पर डाटा निकाला गया. इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही गांव में पिता और पुत्र एक ही नाम के अधिक लोग होते हैं. आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक बार होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम एक मतदाता सूची में एक ही बार रहे. 

बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे जांच 
यह डाटा आयोग ने सूची सहित उपलब्ध कराया है. इसी को लेकर सभी बीएलओ को जांच करने को कहा गया है. अब बीएलओ घर-घर जाकर जांच करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो व्यक्ति जिनका नाम दुलारे है और पुत्र का नाम दोनों के अच्छे लाल है. अगर ऐसा है तो उन्हें डुप्लीकेट मतदाता नहीं माना जाएगा, लेकिन कहीं एक ही व्यक्ति का नाम दो बार चढ़ गया है तो सेकंड एंट्री के नियम अनुसार निरस्त किया जाएगा. आगे जो भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त होते रहेंगे उनका अनुपालन जिले में कराया जायेगा. 

2180 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई 
बता दें कि साल 2021 में आजमगढ़ की 1811 ग्राम पंचायतों में कुल 37 लाख 20 हजार 84 मतदाता शामिल थे. तब 22820 ग्राम पंचायत सदस्य, 2104 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 84 जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव हुआ था. इस बार मतदाता पुनरीक्षण अभियान 18 अगस्त से शुरू किया गया है. इसके लिए जिले में 2180 बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है. अभियान के दौरान AI तकनीक की मदद से डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान की गई. 

22 ब्‍लॉक में कहां-कहां पाए गए डुप्‍लीकेट मतदाता  
आजमगढ़ के 22 ब्लॉक के अंतर्गत डुप्लीकेट मतदाता में रानी की सराय में 32,189, तहबरपुर में 34,990, मिर्जापुर में 31,415, मुहम्मदपुर में 31,211, पल्हनी में 48,998, लालगंज में 46,566, ठेकमा में 50,718, तरवां में 48,637, मेंहनगर में 41,212, जहानागंज में 30,858, सठियांव में 34,933, बिलरियागंज में 29,540, अजमतगढ़ में 39,336, महराजगंज में 37,318, हरैया में 39,196, फूलपुर में 36,681, पवई में 41,227, मार्टीनगंज में 21,169, कोयलसा में 31,168, अतरौलिया में 20,524, अहरौला में 39,459 तथा पल्हना में 23,430 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं. प्रशासन अब मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन कर रहा है. पंचायत नियमावली के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का काम भी किया जा रहा है. 

