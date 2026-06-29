भैया, आपने भाभी से मिलवाने का वादा किया था... सीने पर टैटू दिखाकर अखिलेश यादव से बोले लड़के; वीडियो वायरल

राज्य चुनें
आजमगढ़: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति समर्थकों की दीवानगी एक बार फिर आजमगढ़ में देखने को मिली. जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कुछ युवा समर्थक उनके बेहद करीब पहुंच गए. इनमें कई युवक बिना शर्ट के नजर आए, जिनके शरीर पर अखिलेश यादव और पार्टी से जुड़े प्रतीकात्मक टैटू बने हुए थे.
जब अखिलेश यादव कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वाहन में बैठने लगे, तभी एक समर्थक ने भावुक अंदाज में कहा, “भैया, आपने वादा किया था कि भाभी मां से मिलवाएंगे.” यह सुनकर मौके पर मौजूद लोगों के बीच हल्की मुस्कान और उत्सुकता का माहौल बन गया. समर्थकों के इस उत्साह ने एक बार फिर सपा नेतृत्व के प्रति जमीनी कार्यकर्ताओं के लगाव को उजागर किया.
योगी सरकार पर अखिलेश का तीखा हमला
आजमगढ़ प्रवास के दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक और सूचना तंत्र अपेक्षित रूप से प्रभावी साबित नहीं हुआ.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की उस टिप्पणी पर, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर सपा प्रमुख की चुप्पी का जिक्र किया था, अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें यह भली-भांति पता है कि किस विषय पर और कब अपनी बात रखनी है.
उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करना आवश्यक है. उनके अनुसार यदि भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव और बढ़ सकता है.
प्रशासनिक जवाबदेही और राम मंदिर मुद्दे पर बयान
आजमगढ़ में आयोजित दिशा समिति की बैठक में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी और सभी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा.
राम मंदिर चंदा अनियमितता के आरोपों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है. अयोध्या करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और इससे जुड़े किसी भी विवाद की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
राजनीति के बीच समर्थकों की भावनाएं बनी चर्चा का केंद्र
आजमगढ़ का यह दौरा केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समर्थकों की भावनात्मक जुड़ाव और नेतृत्व के प्रति उनके विश्वास ने भी सुर्खियां बटोरीं. खासकर “भाभी मां” से मुलाकात की मांग ने पूरे कार्यक्रम को एक अलग रंग दे दिया.