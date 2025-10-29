अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को सैदपुर में देंगे नवदंपति को शुभकामनाएं, MLA अंकित भारती के बहुभोज में करेंगे शिरकत

Saidpur News: उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को सैदपुर पहुंच रहे हैं. वह सैदपुर विधानसभा से सपा विधायक अंकित भारती के विवाह उपरांत आयोजित बहुभोज कार्यक्रम में शामिल होंगे. उनके आगमन को लेकर जिले में प्रशासनिक व राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सुरक्षा, स्वागत और कार्यक्रम प्रबंधन को लेकर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और पार्टी संगठन सक्रिय हो गए हैं.

विवाह समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे अखिलेश

विधायक अंकित भारती का विवाह 16 अक्टूबर को नैनीताल में संपन्न हुआ था. इस अवसर पर विधायक के परिवारजन और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे. हालांकि उस समय अखिलेश यादव किसी अन्य राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण विवाह समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे. अब वह नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद देने सैदपुर आ रहे हैं. बहुभोज कार्यक्रम विधायक के पैतृक गांव रामपुर माझा में आयोजित किया गया है.

तैयारियों में जुटा संगठन और प्रशासन

विधायक के पिता ओपी भारती ने बताया कि बहुभोज में स्थानीय नागरिकों, पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ-साथ दूर-दराज से आने वाले अतिथियों के लिए तैयारी की जा रही है. चूंकि कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे, ऐसे में सुरक्षा और प्रोटोकॉल की दृष्टि से प्रशासनिक स्तर पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। आयोजन स्थल पर भोजन, बैठक व्यवस्था, पार्किंग और मार्ग प्रबंधन को लेकर समन्वय बैठकों का दौर जारी है

हेलीकॉप्टर से आएंगे, कई स्थानों पर होगा स्वागत

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से रामपुर माझा स्थित रंगजी महाविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेंगे. वहां से लगभग 10 मिनट में वह विधायक आवास पहुंचकर बहुभोज कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वह करीब 40 मिनट रुकेंगे. इसके बाद वह सैदपुर के यूसुफपुर गांव में स्वर्गीय रामकरण दादा के निवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे. रामकरण दादा को पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था और उनका समाजवादी आंदोलन से गहरा संबंध रहा है. वहां लगभग एक घंटे रुकने के बाद अखिलेश यादव वाराणसी के लिए रवाना होंगे.

स्थानीय स्तर पर बढ़ी उत्सुकता

अखिलेश यादव की सैदपुर यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता में उत्सुकता है. ग्रामीण क्षेत्र में बहुभोज के आयोजन और प्रमुख राजनीतिक हस्ती के आगमन से गांवों में खासा माहौल बन गया है.

