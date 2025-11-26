Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

कौन हैं घोसी दंगे का मास्टरमाइंड शोएब? NSA के खिलाफ हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत

Ghosi Riot: पिछले साल 15 नवंबर को घोसी में गाड़ी में टक्कर लगने के बाद दो लोगों के बीच चाकूबाजी की घटना हो गई थी. आरोपी शोएब खान ने सुक्खू राजभर पर हमला कर दिया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:30 PM IST
Allahabad High Court: मऊ के घोसी में दंगा भड़काने के आरोपी शोएब को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी शोएब ​की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें शोएब ने NSA की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए इस कृत्य को गंभीर माना है. 

15 नवंबर 2024 को सुलग उठा था घोसी
दरअसल, पिछले साल 15 नवंबर को घोसी में गाड़ी में टक्कर लगने के बाद दो लोगों के बीच चाकूबाजी की घटना हो गई थी. आरोपी शोएब खान ने सुक्खू राजभर पर हमला कर दिया था. सुक्खू राजभर और शोएब खान का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी में उपचार चल रहा था तभी सैकड़ों की भीड़ ने अस्पताल पर हमला बोल दिया था. इसमें घोसी सीओ, घोसी कोतवाल समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. 

सैकड़ों लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था 
पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू में पाया तो सैकड़ों लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था. धार्मिक स्थल पर भी पथराव कर दिया था. बवाल की सूचना पर मऊ जनपद के 13 थानों की पुलिस सहित एडीजी पियूष मोर्डिया, पुलिस कमिश्नर वैभव कृष्ण, डीएम प्रवीण मिश्रा और पुलिस अधीक्षक इलामारन जी पूरी रात घोसी कस्बे में कैंप किए थे. 

शोएब खान को बनाया गया था मुख्य आरोपी 
इस पूरे मामले में शोएब खान को मुख्य आरोपी बनाया गया था. पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने, पुलिस पर हमला करने और धार्मिक स्थल पर पथराव करने सहित कई गंभीर मामलों में 38 नामजद और दो सौ से अधिक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था. तत्कालीन डीएम ने शोएब खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की कार्यवाही की थी. शोएब ने NSA के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई. इसका मतलब शोएब के खिलाफ NSA की कार्यवाही जारी रहेगी. 

