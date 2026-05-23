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एक ही बिस्तर पर मिली पति-पत्नी की लाश, बेटी बोली- भाइयों ने दिया जहर

Azamgarh News:  आजमगढ़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक ही बिस्तर पर मिली पति-पत्नी की लाश मिली, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, वहीं मृतक की बेटी ने अपने अपने भाइयों पर गंभीर आरोप लगाई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 23, 2026, 12:24 PM IST
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Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के  आजमगढ़ जनपद  में बीती देर रात (शुक्रवार) संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्ध दंपति की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद मृतक की बेटी ने अपने भाइयों और भाभियों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है. वहीं सूचना पर फॉरेंसिक टीम जांच करने तथा पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा कार्यवाही में जुटी, हालांकि इस मामले में प्रथम दृष्टिया जहर खाने से मृत्यु का मामला सामने आया है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना गंभीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा गोमाडीह की बताई जा रही है. बता दें कि  गांव के पूर्वी हरिजन बस्ती निवासी 80 वर्षीय श्यामलाल और उनकी पत्नी 77 वर्षीय बसंती देवी की आज सुबह अपने घर में मृत अवस्था में पाए गये. सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी व गंभीरपुर थाना प्रभारी तथा मुख्यालय से एसपी सिटी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. 

बताया जा रहा कि मृतक श्यामलाल के चार बेटे और एक बेटी हैं. ग्रामीणों के मुताबिक कुछ दिन पहले संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद हुआ था. जहां एक दिन पूर्व किसी बात को लेकर बेटों और बहुओं से कहासुनी हुई, जिसे ग्रामीणों ने शांत कराया था. आज सुबह काफी देर तक घर के अंदर कोई हलचल न होने पर परिजनों को शक हुआ. 

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी मौत का राज
जब लोग अंदर पहुंचे तो बुजुर्ग दंपति बिस्तर पर मृत पड़े मिले. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल हो गया. मृतक की बेटी ने अपने भाइयों और भाभियों पर माता-पिता को जहर देकर मारने का आरोप लगाया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है. वहीं इस मामले में एसपी सिटी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो सकेगी.

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