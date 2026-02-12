Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3106651
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

वेलेंटाइन डे से पहले बॉयफ्रेंड ने तोड़ा वादा, तो मौत को छूने नदी में कूद गई गर्लफ्रेंड और....

Mau News: वेलेंटाइन से पहले यूपी के मऊ की इस खबर को जिसने सुना तो हैरान रह गया. लवर्स के बीच एक कहासुनी ने किसी को इतना मजबूर कर दिया कि उसने जीवन खत्म करने तक का सोच लिया.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 12, 2026, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ai photo
Ai photo

प्रकाश पाण्डेय/मऊ: वेलेंटाइन डे वीकेंड में अक्सर प्रेमी जोड़ा आपस में जीने मरने की कसमें खाते हुए एक दूसरे होने का वादा करते है और चुपके , चुपके मिलते हैं कभी परिवार का डर तो तभी समाज का भय लेकिन रहता है लेकिन जब प्यार में हुआ वादा टूट कर बिखरता है तो इसका हर्ष कभी कभी जीवन लीला को ख़त्म होकर ही पूरा होता है. ऐसा ही एक मामला यूपी के मऊ से आया है. पढ़िए एक टूटे दिल ने क्या करवा दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती नदी में डूबती दिख रही है और बाद में उसे मछुआरे बचाते हुए नजर आ रहे हैं.

जानिए पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद जिले के थाना दोहरीघाट क्षेत्र के सरजू नदी में उस समय अफरा तफरी मच गया जब प्रेमिका ने प्रेमी की बात से आहत होकर बड़ा कदम उठाने का सोच लिया. प्रेमिका और प्रेमी ने जीने मरने की कसमें खाई थीं. जानकारी के मुताबिक प्रेमी ने  प्रेमिका से कोई किया हुआ वादा तोड़ा तो नाराज़ होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए नदी में छलांग लगा दी. जैसे ही वह नदी में कूदी तो बचने के लिए वह हाथ-पांव मारने लगी. कई  लोगों ने उसकी ये हालत देखी और शोर मचाया. 

कैसे बची जान?
पुल के ऊपर और घाट पर मौजूद लोगों ने जब लड़की को डूबते हुए देखा तो शोर मचाया. आवाज सुनकर पास में नाव चला रहे मछुआरों ने बिना समय गंवाए अपनी नाव नदी के बीचों-बीच दौड़ा दी.  तत्परता और साहस का परिचय देते हुए नाविकों ने युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. वहीं लड़की को बचाने का साहसी कार्य करने का सराहनीय भूमिका निभाने वाले नाविकों की भी हर तरफ चर्चा जोरों पर हैं. यह घटना यह संदेश देती है कि जल्दी में लिया गया निर्णय जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है. समझदारी और संयम ही कठिन परिस्थितियों में सही रास्ता दिखाते हैं.

प्यार, सुकून और नवाबी अंदाज, वैलेंटाइन डे पर कपल्स के लिए ये 5 रोमांटिक जगहें बनाएंगी दिन को यादगार

Sambhal News: चंदौसी में सेंट्रल वेयर हाउस पर CBI की रेड, 3 क्वालिटी मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार, पूछताछ जारी
 

 

 

TAGS

Mau NewsValentine's Week

Trending news

Mau News
बॉयफ्रेंड ने तोड़ा वादा, तो मौत को छूने नदी में कूद गई गर्लफ्रेंड और....
UP Road Accident
कन्नौज और फर्रुखाबाद में भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पलटी
Sambhal news
चंदौसी में सेंट्रल वेयर हाउस पर CBI की रेड, 3 क्वालिटी मैनेजर रिश्वत लेते गिरफ्तार
UP Encounter
मुजफ्फरनगर में 50,000 का इनामी बदमाश अमजद पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दारोगा-सिपाही घायल
uttarakhand rain alert
स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा ठंडा मुनस्यारी,देवभूमि में 16 को दिखेगा मौसम का खौफनाक रंग
up breaking news
UP Breaking News Live: नोएडा दौरे पर सीएम योगी, बजट सत्र में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
up budget 2026
41 साल पुराने कारखाने को मिला 'बूस्टर डोज, बजट 2026 में पूर्वांचल को मिला तोहफा!
aligarh news
"कप्तान साहब ने बेटे की हत्या करवा दी"..... लापता इंस्पेक्टर केस में नया मोड़
chitrakoot news
पार्लर से लापता युवती प्रेमी संग भागी या हुआ अपहरण? वायरल वीडियो ने सुलझा दी गुत्थी
Uttarakhand news
सीएम धामी का एक्शन मोड! अपराधियों में कानून का खौफ हो, वरना भुगतने को तैयार रहें