वेलेंटाइन डे से पहले बॉयफ्रेंड ने तोड़ा वादा, तो मौत को छूने नदी में कूद गई गर्लफ्रेंड और....

प्रकाश पाण्डेय/मऊ: वेलेंटाइन डे वीकेंड में अक्सर प्रेमी जोड़ा आपस में जीने मरने की कसमें खाते हुए एक दूसरे होने का वादा करते है और चुपके , चुपके मिलते हैं कभी परिवार का डर तो तभी समाज का भय लेकिन रहता है लेकिन जब प्यार में हुआ वादा टूट कर बिखरता है तो इसका हर्ष कभी कभी जीवन लीला को ख़त्म होकर ही पूरा होता है. ऐसा ही एक मामला यूपी के मऊ से आया है. पढ़िए एक टूटे दिल ने क्या करवा दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवती नदी में डूबती दिख रही है और बाद में उसे मछुआरे बचाते हुए नजर आ रहे हैं.

जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद जिले के थाना दोहरीघाट क्षेत्र के सरजू नदी में उस समय अफरा तफरी मच गया जब प्रेमिका ने प्रेमी की बात से आहत होकर बड़ा कदम उठाने का सोच लिया. प्रेमिका और प्रेमी ने जीने मरने की कसमें खाई थीं. जानकारी के मुताबिक प्रेमी ने प्रेमिका से कोई किया हुआ वादा तोड़ा तो नाराज़ होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए नदी में छलांग लगा दी. जैसे ही वह नदी में कूदी तो बचने के लिए वह हाथ-पांव मारने लगी. कई लोगों ने उसकी ये हालत देखी और शोर मचाया.

कैसे बची जान?

पुल के ऊपर और घाट पर मौजूद लोगों ने जब लड़की को डूबते हुए देखा तो शोर मचाया. आवाज सुनकर पास में नाव चला रहे मछुआरों ने बिना समय गंवाए अपनी नाव नदी के बीचों-बीच दौड़ा दी. तत्परता और साहस का परिचय देते हुए नाविकों ने युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. वहीं लड़की को बचाने का साहसी कार्य करने का सराहनीय भूमिका निभाने वाले नाविकों की भी हर तरफ चर्चा जोरों पर हैं. यह घटना यह संदेश देती है कि जल्दी में लिया गया निर्णय जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है. समझदारी और संयम ही कठिन परिस्थितियों में सही रास्ता दिखाते हैं.

