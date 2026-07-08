एक्सप्रेसवे पर अफसर का 'थप्पड़कांड'! ट्रक चालक से मारपीट का VIDEO वायरल, विभाग ने मांगा जवाब

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: सोशल मीडिया पर इन दिनों आबकारी विभाग के मंडल के असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन राज किशोर सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में उन्हें एक ट्रक चालक को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है, जहां उस दौरान प्रवर्तन टीम में शामिल महिला से डंडे लेकर मारने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि महिला आरक्षी ने डंडा नहीं दिया. यह घटना जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद न केवल उनके व्यवहार बल्कि विभागीय कार्रवाई और सरकारी कार्य में प्रयुक्त वाहन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं.