Add Zee Business As A Preferred Source
App

एक्सप्रेसवे पर अफसर का 'थप्पड़कांड'! ट्रक चालक से मारपीट का VIDEO वायरल, विभाग ने मांगा जवाब

Azamgarh News: आजमगढ़ में आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन राज किशोर सिंह का ट्रक चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. घटना के बाद सरकारी ड्यूटी में निजी नंबर की कार के इस्तेमाल और चालक से मारपीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 08, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:29 PM IST
एक्सप्रेसवे पर अफसर का 'थप्पड़कांड'! ट्रक चालक से मारपीट का VIDEO वायरल, विभाग ने मांगा जवाब
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गन्ने के खेत में मूक-बधिर किशोर का कंकाल मिला ... कई दिनों से था लापता
Sitapur news49 min ago
2
Varanasi News57 min ago
3
Lucknow news1 hr ago
4
Agra News1 hr ago
5
agra latest news1 hr ago