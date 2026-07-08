एक्सप्रेसवे पर अफसर का 'थप्पड़कांड'! ट्रक चालक से मारपीट का VIDEO वायरल, विभाग ने मांगा जवाब

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Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: सोशल मीडिया पर इन दिनों आबकारी विभाग के मंडल के असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन राज किशोर सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में उन्हें एक ट्रक चालक को थप्पड़ मारते हुए देखा जा रहा है, जहां उस दौरान प्रवर्तन टीम में शामिल महिला से डंडे लेकर मारने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि महिला आरक्षी ने डंडा नहीं दिया. यह घटना जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 दिन पूर्व की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद न केवल उनके व्यवहार बल्कि विभागीय कार्रवाई और सरकारी कार्य में प्रयुक्त वाहन को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सड़क के बीच असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन वाहन से उतरकर हाथ के बाजू को बटोरते खुलेआम दबंगई करते नजर आ रहे हैं, जहां सरकारी कार्य में उसके नंबर प्लेट निजी वाहन अलग ही इशारा कर रही है. आरटीओ अभिलेखों के मुताबिक वाहन संख्या यूपी-50 सीएस-7654 जो बिंदुमति देवी पत्नी नागेंद्र यादव निवासी कोलपांडेय के नाम दर्ज है.
बताया गया कि दो दिन पूर्व जब असिस्टेंट कमिश्नर प्रवर्तन राज किशोर सिंह ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सठियांव टोल के पास ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन लेकर आगे बढ़ गया. करीब दो-तीन किलोमीटर पीछा करने के बाद ट्रक को रोका गया और उसको थप्पड़ मार कर गाड़ी में बैठा लिया गया. हालांकि उस दौरान जांच में ट्रक से कोई अवैध सामान बरामद नहीं हुआ, ट्रक के दस्तावेज भी पूरी तरह सही पाए गये.
ऐसे में चालक के साथ मारपीट को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं तथा सरकारी कार्य में निजी नंबर की कार के इस्तेमाल पर भी चर्चा हो रही है. वहीं इस पूरे मामले में डिप्टी एक्साइज कमिश्नर ने बताया कि यह कृत्य गलत है, वायरल वीडियो संज्ञान में आया है. उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, जहां कार्यवाही की जा रही है. उनसे जवाब लिया जाएगा की क्या कारण रहा या क्यों ऐसी स्थिति बनी.
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