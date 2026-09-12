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अलकायदा से फिर जुड़ा आजमगढ़ का नाम, ATS ने मुजाहिद बनाने वाले नबील को गिरफ्तार किया

Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ ​जनपद का नाम एक बा​र फिर से अल कायदा से जुड़ा है. आजमगढ़ के रहने वाले एक युवक को एटीएस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह मुजाहिद बनाने का काम कर रहा था.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 12, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:54 PM IST
अलकायदा से फिर जुड़ा आजमगढ़ का नाम, ATS ने मुजाहिद बनाने वाले नबील को गिरफ्तार किया

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