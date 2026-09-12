अलकायदा से फिर जुड़ा आजमगढ़ का नाम, ATS ने मुजाहिद बनाने वाले नबील को गिरफ्तार किया

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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ: यूपी एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) की विचारधारा से जुड़े 19 वर्षीय युवक को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मोहम्मद नबील पुत्र मोहम्मद दानिश, निवासी चितारा महमूदपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ के रूप में हुई है.
आजमगढ़ से गिरफ्तार हुआ अलकायदा का आतंकी
एटीएस के मुताबिक, नबील सामाजिक माध्यमों पर समूह बनाकर युवाओं को जोड़ रहा था और उन्हें आतंकी विचारधारा से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था. एटीएस का दावा है कि आरोपी के मोबाइल की जांच में AQIS की विचारधारा के प्रचार-प्रसार और अरबी नाम वाले एक व्हाट्सऐप समूह की जानकारी मिली है. समूह में जुड़े सदस्यों को मुजाहिद कहकर संबोधित किया जाता था. जिहाद, चाकू, केमिकल और योजना जैसी बातों के लिए अलग-अलग कूट शब्दों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है.
बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग जुड़े
आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. एटीएस के अनुसार, नबील Flames of War समेत कई अन्य व्हाट्सऐप समूहों से भी जुड़ा था. इन समूहों में बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब समेत दूसरे देशों के लोग भी जुड़े बताए गए हैं. इन समूहों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा की विचारधारा का प्रचार किया जा रहा था. जांच में यह भी सामने आया कि नबील कथित तौर पर युवाओं को अपने साथ जोड़कर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करने और इसके लिए धन जुटाने की योजना बना रहा था.
AQIS के पूर्व प्रमुख मौलाना से जुड़ी किताब साझा
जानकारी के अनुसार, नबील ने व्हाट्सऐप समूह में अल कायदा से जुड़े आतंकी अनवर उल अवलाकी की किताब जेहाद करने के 44 तरीके साझा की थी. इसके अलावा AQIS के पूर्व प्रमुख मौलाना आसिम उमर से जुड़ी किताब तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल भी समूह में साझा किए जाने की बात सामने आई है. एटीएस ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों के बीच पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाकर प्रशिक्षण लेने की योजना से जुड़ी बातचीत भी मिली है. जांच एजेंसी के मुताबिक, बम बनाने से संबंधित सामग्री और वीडियो के साथ पोटैशियम नाइट्रेट हासिल करने को लेकर भी बातचीत हुई थी.
भारत में गजवा-ए-हिंद की योजना को लेकर बातचीत कर रहा था
एटीएस का दावा है कि आरोपी अपने साथियों के साथ पाकिस्तान के सहयोग से भारत में गजवा-ए-हिंद की योजना को लेकर भी बातचीत कर रहा था. एटीएस को सूचना मिली थी कि मोहम्मद नबील सामाजिक माध्यमों के अलग-अलग मंचों पर अन्य लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों की साजिश कर रहा है. सूचना के सत्यापन के दौरान एटीएस को AQIS की विचारधारा के प्रचार और युवाओं को अपने साथ जोड़ने से संबंधित तथ्य मिले. इसके बाद एटीएस थाना लखनऊ में मुकदमा संख्या 14/2026 दर्ज किया गया.