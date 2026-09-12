अलकायदा से फिर जुड़ा आजमगढ़ का नाम, ATS ने मुजाहिद बनाने वाले नबील को गिरफ्तार किया

AQIS के पूर्व प्रमुख मौलाना से जुड़ी किताब साझा

जानकारी के अनुसार, नबील ने व्हाट्सऐप समूह में अल कायदा से जुड़े आतंकी अनवर उल अवलाकी की किताब जेहाद करने के 44 तरीके साझा की थी. इसके अलावा AQIS के पूर्व प्रमुख मौलाना आसिम उमर से जुड़ी किताब तीसरी जंग-ए-अजीम और दज्जाल भी समूह में साझा किए जाने की बात सामने आई है. एटीएस ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों के बीच पाकिस्तान, तुर्की और बांग्लादेश जाकर प्रशिक्षण लेने की योजना से जुड़ी बातचीत भी मिली है. जांच एजेंसी के मुताबिक, बम बनाने से संबंधित सामग्री और वीडियो के साथ पोटैशियम नाइट्रेट हासिल करने को लेकर भी बातचीत हुई थी.