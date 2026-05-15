ATS की बड़ी कार्रवाई, आजमगढ़ से 2 युवक हिरासत में, पाकिस्तान कनेक्शन से मचा हड़कंप!

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: देश और राज्य के मौजूदा हालात को देखते हुए तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, जहां देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों का तेजी से धरपकड़ हो रही है. उसी क्रम में जानकारी के मुताबिक कल यानी गुरुवार को एटीएस टीम आजमगढ़ जिले से दो युवकों को उठाया, जहां इस कार्रवाई से हड़कंप मच हुआ है. इन पर आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क साध रहे थे, जिसे एटीएस टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दो युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. जहां जिले में पुनः एटीएस की धमक को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं.

दोनों आरोपियों के बारे में

बता दें कि आजमगढ़ जिले के कई अन्य युवक भी एटीएस के रडार पर हैं, जहां एटीएस की धमक से आजमगढ़ एक बार पुनः चर्चा में आ गया. जानकारी के अनुसार आजमगढ़ जिले में एटीएस ने जिन दो युवकों को उठाया है, उसमें एक युवक मोहम्मद अहमद पुत्र रेहान अहमद निवासी ग्राम खुदादादपुर थाना निजामाबाद का है. जबकि दूसरा आजम सैफी पुत्र नय्यर जमाल निवासी ग्राम पठान टोला थाना सरायमीर का बताया गया.

पाकिस्तान कनेक्शन से मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, कल मोहम्मद अहमद जो बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान पर बैठा था, तभी एटीएस की टीम धमक पड़ी और उसे अपने साथ लेकर चली गई. जिसे एटीएस टीम उसे प्रयागराज जिले में ले जाने की जानकारी मिल रही है. इन दोनों युवकों पर आरोप है कि पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स से व्हाट्सएप व अन्य माध्यमों के जरिए संपर्क में रहने के संदेह में उठाए गये हैं.

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बताया गया कि खुफिया एजेंसियां काफी समय से इनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थीं, दिल्ली से मिले इनपुट के आधार पर ATS द्वारा यह कार्रवाई किये जाने की चर्चा है. हालांकि इस मामले में ATS या जिले के प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं बताई जा रही है.

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