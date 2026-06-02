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देशविरोधी मिशन की तैयारी या बड़ी साजिश? आजमगढ़ से युवक गिरफ्तार, ATS की जांच तेज

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश ATS ने आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में रहकर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने और एक महिला राजनीतिक नेता की हत्या की साजिश रचने का आरोप है. 9MM पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:25 PM IST
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ATS Action Azamgarh
ATS Action Azamgarh

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ने आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क के संपर्क में रहकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है. जो अब क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है. 

आतंकी नेटवर्क का नया चेहरा बेनकाब
एटीएस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान आधारित गैंग और उसके संचालकों के संपर्क में था और वह युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा था. बताया यह भी गया की सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की साजिश, राजनीतिक हस्ती की हत्या की तैयारी में आरोपी जुटा था. ATS ने गिरफ्तार आरोपी से 9MM पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस व मोबाइल बरामद किया गया.

सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाने का आरोप
बताया गया कि एटीएस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा आतंकवादी संगठनों से जुड़े तत्व भारत में युवाओं को बहकाकर उन्हें स्लीपर सेल के रूप में तैयार करने की साजिश रच रहे हैं. इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए युवाओं को धन का लालच दिया जा रहा और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा रहा था. जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगियों से जुड़ा होना बताया गया. 

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सोशल मीडिया से आतंक के नेटवर्क तक
आरोप है कि यह गिरोह भारत में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों की रेकी कराने, चुनिंदा लोगों की हत्या कराने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमले की योजना बनाने तथा सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाने जैसी गतिविधियों के लिए लोगों को उकसा रहा था. इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक निगरानी के दौरान ATS की जांच में आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर निवासी मोहम्मद शेख पुत्र रेहान अहमद का नाम सामने आया. 

एटीएस के अनुसार वह व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क के सदस्यों के संपर्क में था तथा उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर सक्रिय भूमिका निभा रहा था. जिसे लेकर उसे हार्डवेयर दुकान से आरोपी को एटीएस ने गिरफ्तार कर ले गई. 

पाकिस्तानी हैंडलरों के इशारे पर चल रहा था युवक?
वहीं इस मामले में आरोपी मोहम्मद शेख के पिता तथा स्थानीय लोगों का कहना है कि उसकी इस तरह की कथित गतिविधियों की जानकारी नहीं है, हां वह मोबाइल का अक्सर इस्तेमाल करता था. पिता ने कहा कि वह दुकान पर बैठता और घर के कामकाज व कारोबार में हाथ बंटाता था. टीएस की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी न केवल खुद इस नेटवर्क से जुड़ा था बल्कि आसपास के युवाओं को भी संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहा था. शहजाद भट्टी के अलावा अजमल गुजर और रजा पाकिस्तानी नामक हैंडलरों द्वारा निर्देश दिये जा रहे थे. एटीएस के अनुसार आरोपी को एक राजनीतिक दल की महिला नेता को धमकाने और उनकी हत्या करने का जिम्मा सौंपा गया था. 

इसके बाद उसे किसी बड़े मिशन में शामिल किए जाने की बात कही गई थी. जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी में जुटा था और उसने 9 एमएम पिस्टल तथा 4 कारतूस की व्यवस्था भी कर ली थी. फिलहाल एटीएस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है. एजेंसी पूरे नेटवर्क तथा उसके संपर्कों और संभावित सहयोगियों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है. 

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