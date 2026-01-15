Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

तेज रफ्तार का कहर: आजमगढ़ में टैंकर और बाइक की भिड़ंत, हादसे में दो की गई जान

Azamgarh Accident: आजमगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एम.पी. इंटर कॉलेज के सामने तेज रफ्तार टैंकर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:07 AM IST
UP Accident news
UP Accident news

Azamgarh Accident (वेदेन्द्र प्रताप शर्मा): यूपी के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां एम.पी. इंटर कॉलेज के सामने तेज रफ्तार टैंकर ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद टैंकर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर
बताया गया कि एक बाइक पर सवार सूरज जायसवाल, बृजेश राजभर और संत विजय कनौजिया अपने घर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सूरज जायसवाल और बृजेश राजभर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई. गंभीर रूप से घायल संत विजय कनौजिया को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. इस मामले में सीओ सदर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है, जबकि तीसरे का इलाज चल रहा है. वहीं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

azamgarh accident

