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'ट्रिप', 'पेन जूस' और 'प्रोडक्ट'... ATS के हत्थे चढ़े मोहम्मद नबील के कोडवर्ड्स ने चौंकाया, AQIS लिंक का दावा!

Azamgarh News: यूपी एटीएस ने आजमगढ़ में आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े आरोपी मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया है. हथियार चलाने तथा बम की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्किये जाने की फिराक में था. पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 13, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:41 PM IST
'ट्रिप', 'पेन जूस' और 'प्रोडक्ट'... ATS के हत्थे चढ़े मोहम्मद नबील के कोडवर्ड्स ने चौंकाया, AQIS लिंक का दावा!
Image Credit: Azamgarh News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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