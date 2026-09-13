'ट्रिप', 'पेन जूस' और 'प्रोडक्ट'... ATS के हत्थे चढ़े मोहम्मद नबील के कोडवर्ड्स ने चौंकाया, AQIS लिंक का दावा!

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आजमगढ़/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ते (UP ATS) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए आजमगढ़ जिले से प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल कायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) की कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े 19 वर्षीय युवक मोहम्मद नबील को गिरफ्तार किया है. नबील सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का नेटवर्क तैयार कर रहा था. जांच में सामने आया है कि वह हथियार चलाने और बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की (तुर्किये) जाने की योजना बना रहा था.
'पेन', 'जूस' और 'प्रोडक्ट' जैसे कूट शब्दों का खेल
एटीएस की जांच में आरोपी के मोबाइल से अरबी नाम वाले कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं, जिनमें सदस्यों को 'मुजाहिद' कहा जाता था. साजिश को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था.
जिहाद/चाकू: 'ट्रिप'
केमिकल/पोटैशियम नाइट्रेट: 'जूस'
बम/योजना: 'पेन' और 'प्रोडक्ट'
एटीएस का दावा है कि नबील युवाओं को अपने साथ जोड़कर एक नेटवर्क खड़ा करने और उसके लिए धन जुटाने की भी कोशिश कर रहा था. जांच में प्रतिबंधित आतंकी विचारधारा से जुड़ी किताबें और दस्तावेज साझा करने के भी सबूत मिले हैं. एजेंसी के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर अल कायदा से जुड़े आतंकी अनवर अल-अवलाकी की पुस्तक ‘जेहाद करने के 44 तरीके’ समेत कई कट्टरपंथी साहित्य समूहों में साझा किए थे.इसके अलावा आरोपी ने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अल कायदा से जुड़े आतंकियों की किताबें जैसे 'जिहाद करने के 44 तरीके', 'तीसरी जंग-ए-अजीम' और 'दज्जाल' भी साझा की थीं.
पाकिस्तान के सहयोग से 'गजवा-ए-हिंद' की रच रहा था साजिश
एटीएस का दावा है कि नबील 'Flames of War' जैसे अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स में शामिल था, जिनसे बांग्लादेश, म्यांमार और सऊदी अरब के लोग जुड़े थे. आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के सहयोग से भारत में 'गजवा-ए-हिंद' स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने की बातचीत कर रहा था.
शांत स्वभाव, हाफिज की पढ़ाई और कमरे में एकांत
दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर गांव का रहने वाला नबील तीन साल पहले फूलपुर से हाफिजा की पढ़ाई कर चुका है और वर्तमान में सरायमीर के एक मदरसे से जुड़ा था. पिता सऊदी अरब में रहते हैं. पड़ोसियों के मुताबिक, नबील शांत स्वभाव का था, घर के एकांत कमरे में रहता था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था.
उसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है.
पिता सऊदी में और मां मायके में रहती
उसके पिता मोहम्मद दानिश जो सऊदी अरब में रहते हैं. नबील इकलौता पुत्र व दो बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन 22 वर्षीय इसके बाद दूसरे नंबर पर 19 वर्षीय नबील तथा तीसरे नंबर पर 7 वर्षीय छोटी बहन है. बताया जा रहा की उसकी मां अपनी दोनों बेटियों के साथ ज्यादातर फूलपुर स्थित अपने मायके में रहती है. जबकि नबील अपने बुजुर्ग दादा-दादी के साथ घर पर रहकर जिले के सरायमीर क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ता था. उसने करीब 3 वर्ष पूर्व बाबा मदरसा फूलपुर से हाफिजा की पढ़ाई कर चुका.सूत्रों के अनुसार वह एक साल पहले देवबंद व सहारनपुर में गया, लेकिन 10-12 दिन बाद लौट आया था.
UAPA और BNS की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
एटीएस थाना लखनऊ में आरोपी के खिलाफ मुकदमा संख्या 14/2026 दर्ज किया गया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 61(2) और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA) की धारा 18 व 38 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के अनुसार नबील का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसके खिलाफ या परिवार के अन्य सदस्य का आजमगढ़ में कोई मामला भी दर्ज नहीं है.एजेंसी अब उसके डिजिटल नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और कथित सहयोगियों की भी जांच कर रही है.
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