'ट्रिप', 'पेन जूस' और 'प्रोडक्ट'... ATS के हत्थे चढ़े मोहम्मद नबील के कोडवर्ड्स ने चौंकाया, AQIS लिंक का दावा!

पिता सऊदी में और मां मायके में रहती

उसके पिता मोहम्मद दानिश जो सऊदी अरब में रहते हैं. नबील इकलौता पुत्र व दो बहनें हैं, जिसमें बड़ी बहन 22 वर्षीय इसके बाद दूसरे नंबर पर 19 वर्षीय नबील तथा तीसरे नंबर पर 7 वर्षीय छोटी बहन है. बताया जा रहा की उसकी मां अपनी दोनों बेटियों के साथ ज्यादातर फूलपुर स्थित अपने मायके में रहती है. जबकि नबील अपने बुजुर्ग दादा-दादी के साथ घर पर रहकर जिले के सरायमीर क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ता था. उसने करीब 3 वर्ष पूर्व बाबा मदरसा फूलपुर से हाफिजा की पढ़ाई कर चुका.सूत्रों के अनुसार वह एक साल पहले देवबंद व सहारनपुर में गया, लेकिन 10-12 दिन बाद लौट आया था.